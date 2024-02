El Campeonato de España Absoluto de Ourense fue un campeonato de estrenos. No sólo fue la primera edición que se disputó bajo la nueva denominación 'Short Track' –a partir de ahora los campeonatos no se diferenciarán por pista cubierta o aire libre, sino por el tamaño de la pista, 400 o 200 metros, de ahí el nombre 'Short Track'– sino que fue un Campeonato de España Absoluto de estrenos y debuts para los atletas abulenses. Porque si Carla Jiménez Sanandrés disputaba su primera final Absoluta en los 1.500 metros lisos, para Ryan Barcala y Guzmán Caballero la cita de Ourense era su primer Campeonato de España Absoluto.

A sus 18 años Carla Jiménez Sanandrés (Facsa Playas de Castellón) ya sabe lo que es disputar una final en unCampeonato de España Absoluto. En la misma pista –Expourense– en la que debutó al más alto nivel con apenas 16 años –2022– la abulense se colaba en la final en su tercera participación en una cita de este calibre. Otro paso más. «Si a esta edad he conseguido llegar a una final Absoluta es porque mi entrenador ha sabido cómo entrenarme, cómo llevarme hasta aquí, paso a paso, etapa a etapa, sin prisas». Comparte su éxito con su entrenador, Rubén Muñoz de la Cruz, cuya labor está en el origen de todo.

Conseguir ese pase a la final tuvo un 'precio'. «Sabíamos –por su entrenador– que podía entrar en la final. Debía estar delante para entrar sí o sí entre las cuatro primeras», las cuatro plazas de acceso a una final de 12 atletas en total. «A falta de 500 metros llegó el cambio de ritmo definitivo. A falta de 100 metros estaba quinta. Confié hasta el final» logrando adelantar a la navarra Alicia Carrera (Grupompleo Pamplona) para acceder como cuarta con un tiempo de 4'29''49. «Por primera vez era finalista absoluta. Fue un gran momento» que pudo compartir con su entrenador y su familia, especialmente su madre, que la acompañó a la cita de Ourense. Tenía tanta felicidad como desgaste físico. «Tenía un cansancio considerable».Se vació para alcanzar la meta. «El esfuerzo que tuve que realizar pocas veces lo he tenido que hacer en carrera para lograr el pase a una final».

Sin apenas tiempo para recuperar llegó el gran momento. «Esperaba una carrera rápida pero fue lenta». El primer 300 se pasó a más de un minuto.Ritmo lento aguardando todas los posibles movimientos de Esther Guerrero (New Balance Team) y Marta Pérez (CA Adidas), las principales favoritas al triunfo, como demostraron poco después. Cumplidos los primeros 500 metros «dieron el cambio de ritmo» para romper toda la carrera. «El esfuerzo del día anterior me pasó factura, me costó». Aún así llegó a meta en undécima posición con un tiempo de 4'35''86. Lo cierto es que la clasificación o el tiempo eran lo de menos. «Estaba contenta por haber disputado mi primera final Absoluta». Porque esa final es «un paso más» en su trayectoria. «Cuando vas a un Campeonato de España Absoluto, con lo mejor del atletismo español, aprendes muchas cosas, ves lo que hace la gente antes de competir, el después...Es todo un aprendizaje».

La servirá para su crecimiento, sea la categoría que sea, porque el gran objetivo de la temporada aparece en el horizonte con el Campeonato de España Sub'20 Short Track en la Pista Cubierta Carlos GilPérez, en Salamanca, el 9-10 de marzo. Vigente campeona en la distancia –1.500 metros– y categoría, tiene claro que «es nuestro campeonato, el de nuestra categoría.Es el gran objetivo». Por tiempos llega primera en el ranking pero, lo que es más importante, lo hace con buenas sensaciones. «Me veo muy fuerte. Las marcas y las listas de inscritos son una guía pero lo que realmente importa son las sensaciones, verte bien, que los entrenos salgan bien...Es lo que más importa». A todo ello se añade el sitio, Salamanca. «Es en casa». Porque la Carlos Gil Pérez se ha convertido para los abulenses en 'su' pista cubierta.

Apuntará Carla Jiménez Ourense como un lugar especial en su currículo particular –debut en un Campeonato de España Absoluto y en una final Absoluta– y lo harán también RyanBarcala (ClubPuente Romanillos) y Guzmán Caballero (Universidad de León).

Si con 18 años Carla Jiménez se colaba en la final, con 17 –cumplirá 18 el próximo 26 de febrero– Ryan Barcala vivía su primer Campeonato de España Absoluto. «Cuando me seleccionaron fue una gran alegría. Es un sueño cumplido» valoraba el atleta entrenado por Rubén Muñoz de la Cruz. «La sensación de estar junto a estos atletas, a los que llevo viendo por la tele estos años, corriendo junto a ellos, fue un extra de motivación. Cada uno al que miraba era mejor que el anterior». En su caso –800 metros lisos– lo hizo en una semifinal junto a atletas comoMarianoGarcía (New Balance Team), finalmente campeón, o Ronaldo Olivo, cuarto clasificado.

El objetivo en Ourense «era disfrutar de la carrera». A mayores se trajo una mejor marca personal –tanto en pista cubierta como aire libre– con ese 1'51''45 que firmaba en semifinales. «El doble de contento». Se puso a prueba en una carrera de máxima «exigencia» y la aprovechó.

Como Carla Jiménez, RyanBarcala mira ahora a ese 9-10 de marzo con el Campeonato de España Sub'20 de Salamanca. Doble subcampeón de España Sub'18 en los 800 metros lisos, tanto al Aire Libre como en Pista Cubierta, se estrena en Sub'20 con ganas. «Tenemos 2-3 semanas para prepararlo bien. Es el principal objetivo del invierno». No habla de ganar pero sí de «competirlo e intentar sacar todo lo que tengo dentro». Es consciente de que es atleta de primer año Sub'20 –«el primer año de Sub'18 me costó, no llegué a competir de tú a tú hasta el segundo año»– y eso siempre se nota, especialmente en una categoría que «no es propiamente profesional pero se podría decir que semiprofesional. Ya hay gente con contratos con clubes. Hay que correr mucho y bien, pero me veo en condiciones de competir con todos».

Un debut Absoluto que le llegaba con 24 años a Guzmán Caballero (Universidad LeónSprint Atletismo). «A la tercera fue la vencida» ironiza el abulense, también entrenado por Rubén Muñoz de la Cruz.Tres años llevaba esperando este momento. Había conseguido la mínima anteriormente pero para poder acudir, al menos en los 800, debes estar además entre los 24 mejores tiempos de España. Esta vez lo logró y en Ourense pudo disfrutar «de ese objetivo que te pones en tu cabeza cuando empiezas a practicar atletismo. Un objetivo real que me puse a mi mismo».

En su caso se puede decir que es un atleta 'tardío' dado que comenzó a competir a los 17-18 años. «Ha sido mucho trabajo» todo lo que ha llevado a este momento actual. Comenzó a destacar en su segundo año Sub'20, por lo que este debut ha sido un gran paso. «A mis 24 años sigo mejorando mis registros.Pasan los años y tengo cada vez más ilusión».

En la pista de Expourense tuvo la oportunidad de disfrutar corriendo «junto a referentes del atletismo» como Adrián Ben, Álvaro de Arriba, ElvinJosué Canales e incluso Elian Numa. «Es indescriptible. Una pasada. Como atleta es algo que hay que vivir». Una experiencia «para aprender. Aunque tenga 24 años yo era un principiante. Aunque haya corrido muchas carreras, nunca a este nivel». A partir de ahora comienza su temporada al aire libre.Lo hace «con todas las ganas del mundo» después de este debut en el Absoluto.

Europeo de Cross. Este fin de semana Carla Jiménez debutará con el Facsa Playas de Castellón en un Campeonato de Europa de Cross por Clubes en Albufeira, Portugal. Una de esas citas que se le abren a la abulense gracias a su fichaje por el Playas de Castellón. Su primera cita internacional a nivel de clubes, en este caso en la modalidad de Relevo Mixto. Lo afronta «con muchas ganas», tanto por el propio campeonato en sí como por la modalidad.

«Nunca he corrido un relevo mixto en cross y al ser un Campeonato de Europa me hace ilusión. Me recuerda al Europeo de Jerusalén» donde la abulense debutó el curso pasado con la SelecciónEspañola Sub'20 a nivel internacional. Una modalidad por equipos –2 chicas y 2 chicos– en el que cada uno de los componentes debe dar una vuelta al circuito de entre 1.500 y 2.000 metros. Distancia que maneja aunque no en la modalidad de cross. «Todos los cross que he hecho han sido entre los 4 y los 6 kilómetros. Nunca he hecho en campo a través esa distancia.Será duro, será más rápido, no tan a ritmo, pero lo haré bien».