Ourense acoge desde este viernes la 60º edición del Campeonato de España Short Track Absoluto, la primera edición bajo esta denominación 'impuesta' desde World Athletics a nivel internacional, que ha decidido sustituir los eventos llamados 'indor' por 'Short Track'.A partir de ahora los campeonatos no se diferenciarán por pista cubierta o aire libre, sino por el tamaño de la pista, 400 o 200 metros, estas últimas 'short track'. Así, a partir de ahora todos los campeonatos de España en Pista Cubierta pasarán a llamarse 'Short Track' pudiendo darse el caso de que se celebre alguno al aire libre en pistas de 200 metros. Se llame como se llame, en Expourense habrá presencia abulense de la mano de Carla Jiménez Sanandrés, RyanBarcala y Guzmán Caballero, que saltarán a la pista a partir de este sábado con un reto, colarse en las finales.

Carla Jiménez (Facsa Playas de Castellón) participará en la prueba de los 1.500 metros que cuenta con un total de 36 inscritas y donde la abulense parte con una gran marca de 4'27''11 que la sitúa con claras opciones de pelear por meterse en una final a la que acceden 12 atletas, las tres mejores de cada semifinal más los cuatro mejores tiempos. Esther Guerrero (New Balance) parte con la mejor marca de las inscritas, con 4'07''67. Jiménez iniciará su participación el sábado a las 11,55 horas con las semifinales.La final se disputa el domingo a partir de las 11,20 horas.

En la prueba de los 800 metros lisos toman parte RyanBarcala (Puente Romanillos) y GuzmanCaballero (Universidad de LeónSprint Atletismo) junto a otros 22 atletas. RyanBarcala acredita una mejor marca de la temporada de 1'52''45 y GuzmánCaballero de 1'52''27. Está caro el pase a la final teniendo en cuenta que lidera los tiempos Mariano García (New Balance) con 1'46''73. A las 19,28 horas del sábado se celebran las semifinales. La final se disputa el domingo a las 12,25 horas. Se clasifican tres atletas directos de cada semifinal y los dos mejores tiempos.

Carla Jiménez, ganadora del Trofeo ADOC Sub'20

Aunque no ha sido la que más puntos ha acumulado, la abulense Carla Jiménez Sanandrés (Facsa -Playas de Castellón) se convertía en la ganadora del trofeo a la mejor atleta Sub'20 de la temporada ADOC BE PLUS recién finalizada. La Asociación de Organizadores de carreras de Campo a Través y carreras en Ruta, cuyos fines son la promoción, desarrollo, difusión y expansión de las carreras de campo a través y ruta y la defensa de los intereses de los miembros de la asociación, concedía el premio a la abulense en detrimento de Marwa El Khouya –25 puntos– que pese a ser la atleta con más puntos únicamente había disputado tres carreras, cuando el reglamento fija que para optar al premio hay que haber disputado un mínimo de cuatro pruebas. Un listado que dejaba un empate –22– entre Carla y Lucía Fernández, siendo el premio para la abulense por haber sido la atleta con más pruebas –entre ellas el Campeonato de España– disputadas.