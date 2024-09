Empezar la temporada sumando siempre es importante. Segunda RFEF o Tercera, debutante o veterano, fuera o en casa... Eso es indiferente, porque lo que conlleva iniciar el curso con buen pie va más allá de esos detalles. «Empezar sumando tendría muchísimo valor. Sería quitarnos presión, demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de competir en cualquier campo...» Lo explicaba Miguel de la Fuente antes de poner rumbo a la Ciudad Deportiva de Abegondo. Sabe lo que supone empezar con el pie izquierdo, aunque luego 18 jornadas consecutivas sin perder te lleven a ser campeón y firmar el ascenso. No quería repetir lo vivido el año pasado en el MarianoHaro ante el Becerril y las horas posteriores. Quizás por ello deseaba un otro inicio y sus deseos se hicieron realidad. Porque los suyos cumplieron (0-1) ante el RCDeportivo Fabril para sumar los primeros tres puntos de la temporada y llenar el depósito de todos de confianza.

«Empezar con esta dosis de confianza y con tres puntos es un inicio soñado» explicaba Miguel de la Fuente tras la victoria ante el RC Deportivo Fabril. Un 'chute' de energía y motivación, de ilusión y ambición para seguir trabajando. Las siete horas de ida y las siete de vuelta merecieron la pena.

No fue fácil conseguirlos. El Real Ávila tuvo delante un filial de mucha calidad. «Te obliga a comunicarte, asociarte, correr detrás del balón.Te exige un nivel de concentración muy alto» explicaba Miguel de la Fuente sobre las virtudes del equipo de Óscar Gilsanz. Fue clave adelantarse en el marcador. «Hemos sido nosotros los que hemos tenido esa pizca de suerte de adelantarnos y poder jugar con el marcador.Porque en el fondo, si ves el partido, lo más justo hubiera sido un empate.Esta vez el fútbol nos sonrió» no tenía reparos en asumirlo el técnico encarnado en un partido en el que regresó el famoso 'unocerismo' de Miguel de la Fuente. «El año pasado ganamos muchos partidos por 0-1 y 1-0» recordaba desde la Ciudad Deportiva de Abegondo. Lo hacían la temporada pasada como en la que acaba de empezar porque el equipo «no está incómodo en esa situación» si bien advierte que «el nivel de jugadores que nos vamos a encontrar en esta Segunda RFEF es mucho más alto y no podemos plantear los partidos a correr detrás del balón» apunto reconociendo que «tenemos que tener más soluciones» cuando los rivales aprieten como les apretó el Fabril en esos minutos en los que la victoria empezaba a mostrarse cercana. «De manera inconsciente te echas hacia atrás. Aunque sea el segundo equipo no dejas de ver delante la camiseta del Deportivo. Al final lo hemos conseguido concediendo poco pero aún con ese poco han tenido ocasiones».