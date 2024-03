Muebles Piedralaves, empresa familiar desde 1990

Muebles Piedralaves es una empresa familiar que lleva funcionando en la localidad desde 1990. Comenzó con el padre del actual propietario, que al jubilarse cedió el testigo a su hijo.

Ubicada en el camino de Los Herreros, junto a la carretera CL-501, actualmente son cuatro trabajadores, una de ellas Dori, encargada de la parte administrativa, quien explica que «trabajamos la madera en todas sus versiones. Hacemos armarios, cocinas, puertas, ventanas y sobre todo muebles a medida». «Al dedicarnos a la madera maciza, la gente que necesita algo diferente a lo que se ofrece habitualmente en el sector, nos llama a nosotros y estamos haciendo, por ejemplo, muchísimas cocinas», comenta.

Yaunque trabajan mucho tanto en Piedralaves como en el resto de pueblos de la zona, su clientela fundamental se encuentra en Madrid porque, como indica Dori, «nos dedicamos también al cliente particular, pues no solemos trabajar para grandes empresas, aunque tenemos alguna», y también llevan sus muebles hasta Portugal.

«Nos movemos por muchas zonas de España, no solo Madrid, aunque es el 80% de nuestra cartera de clientes», señala Dori, quien indica que «trabajamos en madera maciza, pero también el tablero, porque hacemos muebles a medida pero también trabajamos la carpintería en general».

En cuanto al hecho de tener el negocio en el medio rural, Dori explica «es muy difícil, porque tienes que estar todo el día fuera, hablando con gente, y no desconectas nunca. Los autónomos trabajamos las 36 horas que no tiene el día y entonces, es difícil sobrevivir, aunque lo hacemos, pero no hay tantos beneficios como la gente piensa. Lo que hacemos es sobrevivir».