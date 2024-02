El Real Ávila da motivos para creer... Y se los dan

El Real Ávila tiene motivos para creer. Se los da el equipo a su afición. Los encarnados se han convertido en un auténtico rodillo que suma y sigue jornada tras jornadas.Pero también se los dan sus rivales, incapaces de mantener el ritmo de los encarnados. Porque la ventaja de los chicos del Adolfo Suárez sobre sus perseguidores no para de crecer. Ya son diez puntos sobre su máximo perseguidor, la Cultural Deportiva Leonesa B, once sobre el Atlético Tordesillas, trece sobre el Salamanca UDS, quince sobre el Cristo Atlético... Porque nadie es capaz de seguir el ritmo de un equipo que ha puesto la directa. Ante un rival así, no caben los titubeos. Y sus rivales empiezan a tener dudas.

El Real Ávila firmaba su sexta victoria consecutiva ante el Laguna en uno de esos partidos de oficio, de los que hay que sacar adelante.De nuevo por 0-1, el 'unocerismo' que llama Miguel de la Fuente, la novena ocasión en la que se repite este marcador a favor de los encarnados.Un 'símbolo' y un ejemplo de lo que está siendo la trayectoria este curso de los del Adolfo Suárez, sobrios en ataque y defensa.No es que no les hagan goles –5 en lo que va de temporada– sino que apenas les crean ocasiones, y eso mina la moral de cualquiera, empezando por la de todos aquellos que tratan de seguirle pero empiezan a pensar que no van a poder echarles mano.

Se dejaron dos puntos por el camino la Leonesa B, el Tordesillas, el Salamanca o el Cristo Atlético, los cuatro equipos ahora en zona de playoffs. Se alejan los rivales y se acerca el momento de hacer cuentas.Lo primero, asegurar los playoffs de manera matemática.Son 18 puntos de ventaja en estos momentos con el Becerril, el primero de los muchos aspirantes que tiene esa quinta plaza. Lo que ocurra en el mes de febrero puede empezar a marcar fechas.