Celebra el Real Ávila su Centenario y como si fuera uno de sus 'regalos' de cumpleaños, el club tiene nueva peña. La 'primera' en muchos años, demasiados para un club que siempre ha contado con el respaldo de sus fieles aficionados fuera cual fuera la situación (que se lo digan en su momento a los promotores de la Plataforma SOSReal Ávila), los resultados deportivos o la categoría pero que se encontraba huérfana de este tipo de iniciativas. Faltaba quizás el empujón decidido o quien se animara a aglutinar el cariño y apoyo como lo hicieron en aquellos años 70 la 'Peña Amigos del Real Ávila' de cuya mano surgió la propuesta para que el nuevo estadio, entonces en fase de construcción, llevara el nombre de Adolfo Suárez. Y ese paso adelante llegó. «Desde el año pasado era algo que se venía hablando» explica RubénBurguillo. «Éramos un grupo de padres de cantera, que nos gusta el fútbol, que estábamos yendo a ver los partidos del primero equipo.Algunos somos también patrocinadores, que estamos ahí junto al club». Querían hacer algo junto al Real Ávila, desde la cantera al primer equipo. Fue la idea inicial con la que se ponía en marcha la Peña Real Ávila El Centenario y que este viernes –en el Bar Mario, su sede– realizaba su presentación oficial.

Cuesta entender y comprender cómo el Real Ávila, un club centenario, no tenía una peña de su parte. «No le faltan sus fieles aficionados, pero peña como tal no tenía». Vieron un resquicio para hacerlo. «¿Por qué no?» se preguntaron cuando hablaban entre ellos. Ha ayudado la actual marcha del equipo. «Viendo como van nos picamos y al final decidimos sacarlo adelante» explica su vicepresidente. Y es que no hay mejor anzuelo para la afición que los resultados. «Lo que estamos intentando poner en marcha es una bonita historia» tienen claro quienes explican que no son un grupo de animación, sino una peña. Apenas llevan un mes –se inscribieron el 20 de diciembre– en marcha, su presentación oficial fue en la noche del viernes, pero ya cuentan con cerca de 200 socios. La aceptación ha sido enorme. El número 1, Maño. No podían haber elegido nadie mejor a quien entregar el primer carné.Como honoríficos Llorián,Carlos Pascual, Tena,Tóper oGarrosa, ahora mismo los jugadores abulenses que visten la elástica encarnada.

Cuentan con el apoyo del Real Ávila. «Nos reunimos con ellos, les explicamos la idea que teníamos.La acogida fue buena, no nos pusieron ninguna traba» explica junto a José García presidente de la peña. En su mente, acompañar al equipo a determinados partidos. «Saldremos a algún viaje» pero no es el objetivo principal de un nuevo proyecto que tiene muy claro que «somos una peña del club, no del primer equipo».