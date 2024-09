Se marcha Isaiah Christopher Willis –en realidad ya se ha ido– y llega Eugenio Zustovich. Ha reaccionado con velocidad el Óbila Club de Basket ante una baja inesperada en las dilas del primer equipo del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, la del escolta norteamericano Isaiah Christopher Willis, que se convertía el pasado mes de julio en el primer fichaje del nuevo proyecto y que aterrizaba en el CUMCarlos Sastre como uno de los jugadores llamados a ser referencia en la anotación. Sin embargo esta relación jugador-club no llegaba a buen término. «Fueron pequeñas cosas las que nos hicieron pesar pronto que quizás no iba a funcionar» explicaba Jonah Callenbach, presidente del Óbila Club de Basket, queriendo dar toda la naturalidad posible a lo sucedido. «Saltaron las alarmas ante un comentario suyo diciendo que no sabía si iba a aguantar toda la temporada». En septiembre y con tiempo suficiente por delante hasta el inicio de la temporada oficial «nos dijimos que estábamos a tiempo de arreglarlo», lo que ha ayudado a cerrar amistosamente la desvinculación. Él ha encontrado acomodo en Badajoz y el Óbila Club de Basket ha encontrado su sustituto, el base argentino con pasaporte croata Eugenio Zustovich, que llega procedente de la tercera división del baloncesto italiano, donde ha jugado con el ASDNuova Pallacanestro Monteroni.

Se trata de «un base puro» para el equipo de AntonioDéniz, entrenador del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, una de las posiciones en las que 'cojeaba' el grupo y donde el técnico abulense hizo varias pruebas el pasado sábado aprovechando el partido ante el Perfumerías Avenida Xoborg. «No es un anotador puro como era Willis» avisa Jonah Callenbach. «Lo que no meta en puntos lo hará en dirección de juego.Esperamos que con esta incorporación otros jugadores darán un paso adelante en la anotación» señala ante la oportunidad que tendrán jugadores como Stefanuto o Mario Linde, entre otros, para liberarse de ciertas funciones y centrarse en labores más de anotación.

«Estamos contentos porque una situación complicada ha sido finalmente para bien del equipo» comentaba ante un refuerzo que ya ha entrenado este lunes con el equipo. «No sabemos si llegará a tiempo para el partido de Copa» que se disputará este miércoles –18,00 horas– en el CUMCarlos Sastre ante Carbajosa y que decidirá el finalista del Grupo B de la Copa Castilla y León de Baloncesto Tercera FEB.