El Hotel 4Postes pide sitio en la final de Copa

Hotel 4Postes.

Cabrera (13), Stefanuto (10), Carretero (7), Ndiaye (6), Valdivia -quinteto inicial- Yari Dagotto, Alberto Martín (1), MarioLinde (23), JuanLópez (6), Stanislav Dagotto,Vivero (6), MarioGarcía (5).

Perfumerías Avenida.

Hetor (6), Roa, McCarthy (13), Álvaro Sánchez, JuanRodríguez (4) -quinteto inicial- Akinwole (18), Galloso (6), Pamuk (7), Cardaci (16), Casado, Melgar.

Árbitro.

Eliminado Mark Hetor.

Parciales.

9-6/ 16-22/28-25/ 43-36/ 49-40/ 66-46/ 73-57/80-74

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Copa Castilla y León de Baloncesto de Tercera FEB.

El Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar quiere estar en la final de la Copa Castilla y León de Baloncesto de Tercera FEB. Lo corroboró (80-74) ante un Perfumerías Avenida Xoborg aún en construcción, con algunos de los suyos recién llegados desde el Aeropuerto AdolfoSuárez - Barajas y al que este partido le llegó en mal momento. Ahora mismo lo que necesitan son sesiones de entrenamiento. No será lo mismo cuando se vean las caras en la primera jornada de la Tercera FEB. Seguramente tampoco sea el mismo el equipo verderón, que en los altibajos de la tarde cuajó un buen partido.

Buena puesta en escena del Hotel 4Postes Ávila Auténtica, que no tardó en abrir brecha en el marcador y en el parqué, donde Stefanuto y Cabrera se mostraban dominadores en lo suyo. Fue un primer triple de este último (5-2)el que inquietó a Francisco SanMiguel, que pedía tiempo muerto con el 7-2 en apenas dos minutos disputados del primer cuarto. Lo intentaba Stefanuto desde el exterior, pero aún no había afinado la diana. McCarthy y MarkHetor, antes de que Francisco San Miguel cambiara todo el equipo, pusieron el 9-6. Allí donde había acierto de los locales, desapareció. No encontraban el aro. Pasaban los minutos si sumar y Cardaci (9-9, minuto 7) empataba el partido. Tras cinco minutos sin anotar pedía tiempo muerto Antonio Déniz. El triple de Linde rompía la monotonía (12-11) pero no una dinámica en la que los verderones iban a remolque de un Perfumerías Avenida Xoborg mucho más intenso en su presión. Hasta tres pérdidas en salida. Demasiados regalos para un Perfumerías Avenida Xoborg que fue de menos a más en un primer cuarto que se anotaba a su favor (16-22).

Sostenía al equipo el acierto de Mario Linde –los primeros 8 puntos fueron suyos– en el inicio del segundo cuarto. Se había entonado el equipo, pero no conseguía cerrar su pintura, donde los salmantinos encontraban rédito para mantener el liderazgo en el marcador (21-23, minuto 13), al que lograron dar la vuelta los verderones en dos fogonazos. Linde, Stefanuto y Mario García situaron el 28-23. Estaba aún muy vivo el partido. Si Antonio Déniz media sus cambios, examinando causa y efecto en cada movimiento de pieza, lo hacía en tropel Francisco SanMiguel. Ahora sí, el Hotel 4Postes supo abrir brecha. Al triple de JuanLópez Yuste (31-25)acompañó el acierto de los suyos para poner un interesante 36-25 con un ojo puesto ya en el descanso. Los triples consecutivos de Akinwole y Cardaci (37-31, minuto 18) obligaron a Antonio Déniz a convocar a los suyos. Estaba Akinwole con ganas, las mismas que Linde en un final de segundo cuarto que cerró Alberto Martín desde el tiro libre y Stanislav Dagotto con el labio dolorido.

Tras el paso por vestuarios el Hotel 4Postes Ávila Auténtica saltó con decisión. Tras unos primeros compases de alternativas, el equipo de Antonio Déniz tomó los mandos. Mantuvo Mario Linde sus estadísticas y las aumentaron Ian Vivero y Cabrera, que hacía daño por dentro y por fuera. De los siete de ventaja a la docena cuando se superaba el ecuador del tercer cuarto (54-42) ante unPerfumerías Avenida Xoborg que acusaba la mejoría de los locales no sólo en ataque sino en defensa, donde se contenía a los Pamuk, Cardaci o Galloso.

El marcador confirmaba las sensaciones, el partido lo tenía en su mano un Hotel 4Postes al que le servía manejarse en las distancias. Primeros minutos para los 'juveniles', últimos para los 'veteranos'. Porque sin llegar a ser inquietante, el Perfumerías Avenida Xoborg quiso intentarlo (73-60, minuto 37)ante la falta de acierto de los verderones, a los que llamó Antonio Déniz en uno de esos tiempos muertos por si acaso. Porque en la falta de intensidad de los verderones, que vieron, como todos, que el partido estaba ganado, hizo mella un Perfumerías Avenida que a 44 segundos del final colocaba un preocupante 79-71 por mediación de Akinwole y tras un parcial de 13-33. Yaunque de nuevo Akinwole encontró aro (79-74), por suerte no hubo tiempo para más.

El próximo miércoles –18,00 horas– los verderones recibirán en el CUMCarlos Sastre al Recoletas Salud Carbajosa. El que gane, a la final, donde se medirán con el equipo vencedor del Grupo A, el Caja Rural Real Valladolid o el Grupo de Santiago, que disputan este domingo el segundo y definitivo partido en su grupo.

Willis deja el equipo

Primer fichaje y primera baja en el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar. Lo confirmaba el propio AntonioDéniz sobre la pista una vez terminado el partido ante el Perfumerías Avenida Xoborg. Isaiah Christopher Willis, el que había sido el primer fichaje del equipo, ha dejado el proyecto. «Habrá cambios en la plantilla en los próximos días porque Willis va a salir» comentaba sobre el escolta norteamericano, que ya ha hecho las maletas. «Vamos a esperar a que sea oficial» señalaba cuando se le preguntaba por lo ocurrido ante la marcha de un jugador que estaba llamado a ser uno de los referentes del equipo en la anotación y que obligará al club a moverse con celeridad para solventar el vacío que deja.