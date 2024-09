Con una semana más de preparación y con una idea clara, pelear por un título, afronta este sábado el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar –19,00 horas, CUMCarlos Sastre– su partido ante el Perfumerías Avenida Xoborg. Tercera jornada de la Copa Castilla y León de Baloncesto de Tercera FEB, la primera para los verderones tras el aplazamiento del partido ante el Recoletas Salud Carbajosa con el que debería haberse abierto la competición en este Grupo B y que finalmente se celebrará el miércoles en el CUMCarlos Sastre a partir de las 18,15 horas. Un partido al que el Recoletas Salud Carbajosa comparecerá con su victoria (73-76) en su partido ante el Perfumerías Avenida Xoborg.

Partido de preparación, partido oficial. «La filosofía que tenemos es clara, si hay competición hay que ir a ganar. Da igual que sea pretemporada o liga regular, debemos ir a ganar. No sólo queremos competir y hacer un buen papel, sino ganar» quiere dejar muy claro Antonio Déniz, entrenador del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar. «A partir de ahí si el partido nos pone en otro lugar y hay que centrarse en otros objetivos, lo haremos para que nos sirva de cara a la temporada» pero «es una competición y hay que tomarla en serio».

Aplazar el duelo –la FEBno había validado las fichas federativas de los jugadores del Carbajosa– de la primera jornada no ha trastocado los planes de Antonio Déniz.Todo lo contrario. «Nos ha venido bien». No solo recuperan a un jugador como Linde, «importante para nosotros», sino que «hemos tenido una semana más de preparación». Segundo encuentro en el CUMCarlos Sastre y la idea de «probar piezas». No podrá tener entre los suyos a Willis. «Queremos ver detalles para ir probando roles definitivos de cara a la temporada». Será también una oportunidad para los jóvenes, «que vayan teniendo confianza» de cara a ser partícipes en el proyecto, que tiene marcado llegar en óptimas condiciones a ese 13 de octubre con la primera jornada de liga ante el Perfumerías Avenida Xoborg, el mismo rival que espera este sábado. «Queremos llegar a ese momento en condiciones de ganar».

Son días de controlar las cargas físicas. «No queremos pasarnos» explicaDéniz, que cuenta en este sentido con la aportación de Fabio Valdivia en la preparación. «Algunas semanas, como la pasada, apretamos un poco más».