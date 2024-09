Marino de Luanco.

Dennis; Borja, Pedro Orfila (Maxim, 84'), Morcillo, Álex Muñiz (Diego Díaz, 69'), Dailos; Lora, Álex Arias (Álex Alemán, 69'), Pinín; Isma Cerro (Adolfo, 79') y Óscar Fernández (Nacho Matador, 79').

Real Ávila.

El Real Ávila sigue sólido y ya es tercero - Foto: Aurelio FlorezÁlvaro de Pablos; Alpha, Carlos Pascual, Tena, César Llopis, Fer Díaz (Deiby, 85'); Toper (Doumbia, 85'), Sissé (Campos, 60'), Alberto Martín (Adilson, 71'), Adrián Carrión (Vitolo, 60'); y Mario Rivas.

Árbitro.

Pedro Oreiro Hermida (comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a los locales Álex Arias, Pedro Orfila, Álex Alemán, Nacho Matador y Maxim Fernández; y a los visitantes Sissé, Mario Rivas, Tena y Toper.

El Real Ávila sigue sólido y ya es tercero - Foto: Aurelio FlorezGOLES.

0-1. Minuto 51. Alberto Martín.

INCIDENCIAS.

El Real Ávila sigue sólido y ya es tercero - Foto: Aurelio FlorezCampo Miramar. 800 espectadores.

El Real Ávila se consolida en la sólida línea apuntada en las dos primeras jornadas y volvió a obtener un resultado de gran mérito en la tercera, en la que se llevó los tres puntos de un campo de gran solera en la categoría como el del Marino de Luanco, que llegaba al duelo tras haber sumado los seis puntos disputados. Un gol de Alberto Martín a los seis minutos del segundo tiempo premió el buen partido de los encarnados, que siguen sin encajar ni un solo gol y, pese a haber marcado solo dos, se encaraman con siete puntos como primeros perseguidores, junto al Rayo Cantabria, del líder Numancia.

Superados los minutos iniciales de tanteo y observación mutua entre ambos equipos, fue encarnada la primera intención de llegar al área contraria. Corría el minuto cinco cuando el Ávila percutió por la banda izquierda, desde donde Toper colgó un balón que Mario Rivas no llegó peinar en la frontal del área pequeña por escasos centímetros.

No tuvieron continuidad en ataque los de Miguel de la Fuente en los minutos siguientes, pero tampoco hicieron concesión alguna a un Marino que, pese a buscar internadas por las bandas, no consiguió inquietar a un Álvaro de Pablos muy bien parapetado por su defensa de tres centrales, dibujo en el que coincidieron esta vez ambos entrenadores.

El Real Ávila sigue sólido y ya es tercero - Foto: Aurelio FlorezLa intención abulense de crear peligro a la contra en una fase del juego en la que no tenía el balón tomó cuerpo al paso por el cuarto de hora, cuando una rápida transición terminó en un envenenado centro del carrilero Fer Díaz que el guardameta local Dennis pudo atajar antes que el balón pudiera llegar al segundo palo, donde el punta encarnado Mario Rivas ya lo esperaba para un remate de pronóstico letal.

Fue el último ramalazo ofensivo antes que el partido entrara en una fase pantanosa, con mucha batalla en el centro del campo sin que ninguno de los equipos lograra imponerse como dominador del juego. Las intenciones de aproximarse a las áreas solían morir en la línea de tres cuartos, donde la solidez de las defensas podía más que la creatividad de los atacantes, y los porteros pasaron a ser dos espectadores más en un Miramar que presentó una buena entrada.

Sin otra novedad relevante que la primera amarilla del partido para Sissé se llegó al descanso, que a tenor de lo que sucedería en los primeros minutos del segundo tiempo fue lo mejor que le podía pasar al partido. Y es que el paso por los vestuarios cambió a los dos equipos, que salieron en la reanudación con la vocación ofensiva que les había faltado en el primer acto.

El Real Ávila sigue sólido y ya es tercero - Foto: Aurelio FlorezFueron los asturianos los primeros en mostrarlo, con una jugada vertical cuyo remate final de Isma Cerro obligó a Álvaro de Pablos a lucirse para evitar el primer gol de la tarde. No tardó ni un minuto en avisar también de sus intenciones el Ávila con un remate de Mario Rivas a centro de Toper, raudo y veloz para plantarse en el lateral del área.

Y por fin, a los seis minutos del segundo tiempo, el gol encarnado, en una acción que no parecía llevar tanto peligro como algunas anteriores pero en la que Alberto Martín se benefició de un error del portero Dennis para batirle y adelantar a su equipo en el marcador.

Los dos primeros cambios de Miguel de la Fuente, que dio entrada a Campos y Vitolo, añadieron consistencia a los encarnados, dispuestos desde que cobraron ventaja a minimizar las intentonas locales por restablecer la igualdad.

El Real Ávila sigue sólido y ya es tercero - Foto: Aurelio FlorezEntró de nuevo en el partido en una fase de mucha pugna centrocampista, con el Marino tratando de llevar más la iniciativa pero topándose con un Ávila muy bien ordenado y solidario en todas sus líneas. Con el paso de los minutos al equipo luanquino no le quedó otra que subir líneas en busca de un empate más cercano por lo corto de la diferencia que por la sensación en el campo. De hecho, quien más cerca estuvo de cambiar de nuevo el marcador fue el Ávila, que a punto estuvo de hacer el segundo a poco del final por medio de Mario Rivas.

Pese a no sentenciar y tener que redoblas esfuerzos hasta el último de los cinco minutos de alargue, los encarnados no perdieron nunca la compostura y no sufrieron en exceso para acabar amarando tres puntos de gran mérito. Segunda salida y segunda victoria por 0-1 para un equipo que rinde por encima de lo esperado en este inicio liguero en la nueva categoría en la quiere consolidarse. Para que sea todo redondo falta solo la primera victoria en casa. La próxima semana, oportunidad de conseguirlo ante el Escobedo.