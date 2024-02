La AMPA del Salesianos duda de los motivos dados para cerrar

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Salesianos de Arévalo, que asegura se enteró de la noticia este jueves, discrepa con los motivos esgrimidos desde este centro educativo para justificar el cierre del mismo el próximo curso. Entiende esta asociación que «el cierre no obedece a la falta de alumnado, ya que este año todavía no se ha abierto el periodo de presentación de matriculaciones». Tampoco están de acuerdo las familias con lo alegado por parte del colegio al afirmar que el déficit económico que tiene el mismo le hace inviable, recordando en este sentido no solo que «el colegio Salesianos no es una empresa mercantil que tenga que repartir dividendos» sino que desde la dirección no se ha hecho «acción alguna ni con las administraciones públicas, ni con los padres y madres, para intentar sufragar los gastos que hacen presuntamente deficitario la gestión del colegio».

En relación al cierre, afirman desde esta asociación que lo que «sí se sabe, es que las altas esferas del colegio Salesianos pretenden cambiar de actividad, es decir, dedicarlo a albergue y alquilarlo a una empresa privada para impartir clases de inglés a alumnos procedentes de toda España». Recuerdan además que la decisión de cerrar el colegio «olvida el verdadero objetivo con el que fue donado, hace más de 70 años, los terrenos donde se asienta, que no era otro que dar oferta educativa a los jóvenes de Arévalo, su comarca y quien pudiera demandar un internado de calidad».

Igualmente, las familias aseguran que el colegio Amor de Dios «no podrá acoger la demanda» de todos los alumnos matriculados en el Colegio Salesianos» así como asumir los catorce profesores y profesoras, orientadores y educadores del mismo, que «se verán abocados al desempleo».

«Las instancias que han decidido esta insensatez solo han pensado en su Institución, olvidándose del verdadero objetivo del Colegio Salesianos, que no es otro quedar educación inspirada en el humanismo cristiano a los jóvenes de Arévalo y su comarca», lamentan desde esta asociación desde donde esperan que la sociedad en su conjunto intervenga «para evitar el cierre», recordando que el AMPA llevará a cabo todas las acciones y reivindicaciones necesarias para ello.