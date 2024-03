Arévalo sigue movilizándose contra el cierre del Salesianos

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos de los Salesianos volvía a convocar este viernes una manifestación para continuar protestando en contra del cierre del colegio. Con más de 200 personas congregadas y encabezados por un grupo de actuales alumnos, se dirigieron desde la plaza de Fray Juan Gil, por todo el paseo San Juan Bosco, hasta llegar a las puertas del colegio Salesianos.

Una manifestación que llega después de la concentración vivida el pasado miércoles, 28 de febrero, a las puertas del colegio, pero que esta vez las palabras y reivindicaciones no estuvieron en forma de manifiesto. Un antiguo alumno, una madre, actuales alumnos del centro y el alcalde de la localidad, Vidal Galicia, fueron los encargados de expresar unas palabras ante los asistentes a la manifestación.

El antiguo alumno de los Salesianos Miguel Robledo aseguró que «cuando algo va mal hay que corregirlo» y para ello «hay que reunir a los implicados y ver cuál es el problema». Desde el AMPA vuelven a pedir de nuevo que se les escuche, a lo que Lorena Gómez, vocal del AMPA, añadía que les «están cerrando las puertas y no quieren atendernos» y aseguró que todo lo que ven y oyen es «por los medios de comunicación o comunicados que hacen». «Lo que no podemos hacer es encontrarnos con un cierre de la noche a la mañana, como ha sido, y de la manera que ha sido», explicaba Miguel Robledo.

Unas explicaciones que Lorena Gómez expresó que no entienden, que «viendo la situación desde hace tiempo no hayan frenado o pedido ayuda» porque «si hubieran venido explicando la situación, a lo mejor, no hubiéramos llegado a esto». Una situación que Lorena Gómez asegura ya se tenía que haber explicado «el año pasado cuando se veía que esto iba a suceder». Por parte del AMPA ya han hablado de posibles soluciones, pero explican que «no se obtiene ningún tipo de respuesta» por parte de la dirección del centro. Además, también aseguraron que «hay mucha infraestructura que podría aprovecharse» y se preguntan «¿por qué no es compatible mantener la oferta educativa con otro tipo de actividades económicas?». «Se podrían buscar muchas opciones y no quieren», afirmó Lorena Gómez. La responsabilidad de este cierre no solo se la achacan a la dirección del centro de la localidad arevalense, y recalcan que «también queda en Madrid», en la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, a la que piden «que tenga una reunión» y que desde el AMPA se encuentran «dispuestos a hablar» sobre la situación que está atravesando el centro de Arévalo.

Un día más la gente de Arévalo ha querido mostrar su apoyo a alumnos, padres y profesores del colegio Salesianos. Un apoyo al que de nuevo se ha unido el Ayuntamiento y su alcalde, Vidal Galicia, que volvió a asegurar que les encantaría «que se solucionase todo», como ya ocurrió hace años.

«Esto no es un colegio más, esto ha sido casa, ha sido hogar, ha sido centro de actividades de la juventud de Arévalo», explicó Miguel Robledo. Esta situación no solo está afectando a alumnos o profesores del centro, y es que otro antiguo alumno señaló que «el propio pueblo pierde mucho por la labor que llevan realizando los salesianos durante este tiempo».

Las movilizaciones para evitar el cierre del colegio no van a cesar y desde el AMPA aseguran que «si hay que ir a Madrid nos vamos a Madrid», con una clara intención de trasladar sus solicitudes a la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor.