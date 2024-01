Por Ávila y Vox rompen las negociaciones por el presupuesto

Por Ávila da por rotas las negociaciones con Vox para sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Ávila para 2024 y planteará un nuevo calendario para aprobar las tasas y ordenanzas municipales del presente ejercicio así como las cuentas, según manifestó este lunes el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en una entrevista concedida a Onda Cero Ávila.

Sánchez Cabrera precisó que "esta misma mañana Vox ha roto esas negociaciones", después de que indicasen que el documento que presentaron "no era un documento para negociar, sino que se tenía que aplicar tal cual se había presentado", y "no lo podíamos asumir". El alcalde insistió en que, entre otras cuestiones, "había una propuesta que no era compatible con la legalidad", y se refirió a la petición de una campaña de comercio que no podían asumir al ser una competencia "de otras administraciones", en este caso la Junta de Castilla y Léon, y apuntó que "es el propio Vox, quien tiene en la Junta de Castilla y León esa competencia, quien tiene que atender esas obligaciones".

Ante esa situación, anunció que desde el área de Hacienda, "en unas horas", van a entregar un nuevo proyecto de ordenanzas fiscales a la oposición con el mismo contenido que el primer que presentaron para su debate en el Pleno del pasado otoño. Sánchez Cabrera afirmó que "esas ordenanzas fiscales se van a votar una por una" y añadió que "todos los grupos políticos van a tener la posibilidad de retratarse en cuanto a la financiación que va a tener el Ayuntamiento para los próximos meses". En este sentido, aclaró que "hay impuestos que han devengado el 1 de enero y que, por lo tanto, no van a poder entrar en vigor hasta el 1 de enero de 2025, como por ejemplo el IBI, pero sin embargo hay otras tasas municipales que sí que se pueden modificar".

En función de lo que se apruebe en sesión plenaria, en un proceso que se puede prolongar aproximadamente un mes (los partidos de la oposición tienen un plazo de quince días para presentar alegaciones, y el equipo de gobierno un tiempo similar para darles respuesta), el equipo de gobierno entregará un proyecto de presupuestos para el año 2024, comenzando un nuevo procedimiento hasta llegar a pleno. "Si es votado a favor por parte de Por Ávila y hay alguna abstención o voto a favor de alguno de los grupos políticos de la oposición, quedarán aprobados los presupuestos". En caso contrario, se volverá a convocar un nuevo pleno, se volverá a elevar ese proyecto y "si fuera nuevamente rechazado estaría vinculado a una moción de confianza", apuntó al tiempo que añadió que "la oposición tendrá la posibilidad de presentar una alternativa de gobierno con un candidato a la Alcaldía a través de una moción de censura".

Sánchez Cabrera reconoció que "como muy pronto hasta marzo no habría presupuestos", y afirmó que "Vox nos ha hecho perder el tiempo, porque si esto nos lo dicen antes de Navidad, ya llevaríamos un tiempo avanzado".