El escenario que se abre ahora, una vez rotas las conversaciones entre el equipo de Gobierno y el Grupo Municipal de VOX, que implica someter de nuevo a votación el proyecto de ordenanzas fiscales elaborado por Por Ávila, pero pasándolas a votar una a una en vez de como un documento completo, no convence en absoluto al PSOE. Así, a preguntas de este diario la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Eva Arias, pide al equipo de Gobierno que «deje de reírse de los grupos de oposición y de los abulenses porque si van a presentar el mismo documento que nos presentaron en octubre, adelanto que el PSOE no va a ser cómplice de los cinco millones de deuda que ellos ocasionaron ni de pactar nada con un equipo de Gobierno que lo que hace es perder el tiempo en contra de la ciudad y de los ciudadanos». A su juicio, la situación actual «roza todos los límites que no debe sobrepasar cualquier responsable político, que es Por Ávila y su responsable, Jesús Manuel Sánchez Cabrera».

Para Arias, «los que se retratan por activa y por pasiva, después de llevar a este Consistorio a una deuda de cinco millones que en el mes de mayo no comunicaron a ningún ciudadano, se vuelven a reafirmar en que es un equipo de Gobierno incapaz de gestionar este Ayuntamiento, primero por los cinco millones de euros que han ocasionado de deuda, segundo porque son incapaces de sacar un proyecto de impuestos y tasas adelante, ya que si vuelven a lo que teníamos tres meses atrás es que se dan cuenta de que es inviable sacar un presupuesto si no es añadido a la cuestión de confianza que ellos dicen». Así las cosas, pide a Por Ávila que «se pongan a trabajar de una vez y sean serios».