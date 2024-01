Pese a que el alcalde de Ávila ha vinculado la ruptura de las negociaciones con VOX a una campaña comercial que ha denominado «ilegal», el portavoz del grupo municipal verde, José Manuel Lorenzo, ha asegurado que «si no ha habido acuerdo posible» es porque su condición para pactar pasaba por suprimir dos concejales liberados del equipo de Gobierno como forma de «ejemplaridad política» cuando «se está hablando de subir tasas a los abulenses», de ahí que los concejales del partido de Santiago Abascal consideraran una prioridad «reducir el gasto político», según ha explicado a preguntas de esta Redacción. Eso sí, ha dejado claro que en su ánimo no está «ni buscar culpables ni ver quién ha roto las negociaciones», mas bien al contrario, subraya y agradece «su predisposición y voluntad de diálogo» a los concejales de Por Ávila que han estado presentes a lo largo de las conversaciones, José Ramón Budiño y Ángela García Almeida.

Y aunque el portavoz del Grupo Municipal de VOX prefiere «ser prudente» y estudiar con detenimiento el proyecto de ordenanzas remitido desde el equipo de Gobierno en la tarde de este lunes, a José Manuel Lorenzo no le acaba de convencer que ahora tengan que votar las ordenanzas una por una. «No entendemos este movimiento, no queremos ser mal pensados, pero esto es precisamente lo que se pidió en la Comisión de Hacienda, pero desde el equipo de Gobierno se impuso que el documento se votara en su conjunto, así que no entendemos si de esta forma reconocen que se equivocaron entonces y ahora intentan acercarse», plantea Lorenzo.

«Lo que sí puedo decir es que nos comprometemos es a estudiar el documento y todos los informes que lo acompañan, pero ya no dentro de una negociación sino baja la base de nuestra premisa, que es clara y que es que si es bueno para Ávila, es bueno para VOX», explica el portavoz del grupo municipal, que advierte que «si algo de lo que hay en este documento es positivo, intentaremos votarlo independientemente de quien lo proponga», añade.

En este sentido, José Manuel Lorenzo reivindica a VOX como «un partido que quiere ser útil para los ciudadanos» y eso pasa por «no estar enfrentados con el resto de partidos sino mejorar la vida de nuestra ciudad».