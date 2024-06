Carla Jiménez Sanandrés, Álvaro Monfort y Diego Jiménez disputarán este fin de semana el Campeonato de España Absoluto de Atletismo al Aire Libre en La Nucía, el último gran examen ante de los Juegos Olímpicos de París.Más de 700 atletas acuden a las pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva Camilo Cano en la que para muchos será la última oportunidad de lograr la clasificación para París 2024.

Disputó Carla Jiménez (Facsa Playas de Castellón) su primera final en un Campeonato de España Absoluto el pasado mes de febrero en la cita 'Short Track' de Ourense y volver a estar entre las mejores sería el sueño y el reto de la abulense. No será sencillo. La pupila de RubénMuñoz de la Cruz llega a la prueba con una mejor marca de 4'24''12 en los 1.500 metros lisos, donde Marta Pérez (CAAdidas) y Esther Guerrero (New Balance Team) se presentan como las únicas capaces de correr en 4'03''. «Llego muy bien, la verdad» pero «hay mucho nivel» comenta la abulense ante el intenso fin de semana que espera por delante. Tres series en semifinales el sábado a partir de las 20,00 horas. Pasarán las cuatro primeras clasificadas de cada ronda a una final –12– que se disputará el domingo a partir de las 20,45 horas.

Debutará Álvaro Monfort en un Campeonato de España Absoluto. El abulense del ClubAtletismo Ecosport se estrena al máximo nivel enLa Nucía. Su tiempo, 1'50'12, el penúltimo en un ranking que domina Adrián Ben Montenegro con 1'44''41. «Llego muy bien. Todavía no he podido correr en marca personal por no dar con la carrera pero estoy para correr muy rápido» asegura el joven abulense. Tres semifinales –sábado a partir de las 11,50 horas– donde se clasifican los dos primeros de cada serie y los dos mejores tiempos para una final a ocho que tendrá lugar el domingo a partir de las 13,30 horas.

En los 1.500 metros lisos estará presente Diego Jiménez. El atleta del Grupompleo Pamplona se presenta con una mejor marca de 3'45''57. El gran favorito en la distancia, Adel Mechaal con 3'33''21. Se disputarán las serie de semifinales el sábado a partir de las 20,25 horas con el pase asegurado para los cuatro primeros. La final, con un total de 12 atletas, el domingo sobre las 20,55 horas.