Se abrió el melón la pasada semana. Las instalaciones deportivas fueron el tema de debate y tertulia en Tiempo de Opinión, la sección del programa de deportes La Jornada de La 8 Ávila que dirige y presenta Roberto Ponce. Junto a Alberto Sánchez, responsable de Deportes de Diario de Ávila, aquellos que más las utilizan, los clubes, le pusieron voz a una realidad, y es el mal estado en el que se encuentran. Y quiso recoger el guante Carlos López, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ávila, que aceptó la invitación de Roberto Ponce para hablar de ellas. Y no rehuyó el tema.

«Sólo hace falta estar en las instalaciones para ver cómo están.Veo cada fin de semana como están, las deficiencias que hay. Es cierto que muchas de ellas no están bien» asumió desde la sinceridad Carlos López ante un problema que no es de ahora sino en heredado por años y años de falta de mantenimiento e inversión como de verdad hubiera sido necesario. «Estamos haciendo inversiones y vamos a continuar para mejorarlas» puso como punto de partida ante el presente y futuro de unas infraestructuras que no se van a poder cambiar de la noche a la mañana –«el Ayuntamiento tiene el dinero que tiene. Hacer inversiones grandes en un plazo de tiempo reducido es prácticamente imposible»– pero en las que se va a tratar de realizar pequeña inversiones para su mejora con nuevos proyectos a la vista. Y será clave en muchos de ellos la conocida Agenda Urbana, una hoja de ruta de cara a nuevos proyectos –con un montante aproximado de 20 millones de euros– que sean susceptibles de financiación a través de fondos europeos. «Es el cronograma que quiere seguir el Ayuntamiento a corto, medio y largo plazo, construyendo instalaciones deportivas nuevas, así como mejorando y renovando las que se han quedado antiguas» como se va a llevar a cabo con el pabellón de San Antonio, una actuación inminente. «Es de hace 20 años, es una instalación en la que apenas se ha invertido nada hasta ahora y es de las mejores que tenemos en Ávila. Ahora vamos a renovarlo».Una actuación que ya conocen los abulenses y que tuvieron la oportunidad de conocer a través de Tiempo de Opinión las intenciones del Consistorio de poner en marcha una «nueva instalación para hockey y patinaje artístico en la Ciudad Deportiva».Un nuevo espacio para esta disciplina. Pero mientras llega ese momento, «debemos trabajar en mejorar la Cubierta Multiusos» para la que se manejan unos 50.000 euros para mejorar el cerramiento.

Defendió Carlos López las inversiones en este espacio pese a ser una instalación marcada en 'negro' por la CHD como zona inundable –«debemos buscar otros espacios para tratar de construir»– y por tanto restringir cualquier nueva actuación, como ocurre en el Adolfo Suárez o Sancti Spíritu. Aunque pueda parecer tirar el dinero en una instalación «que no es buena» y en la que por ley poco se puede hacer, «se tiene que seguir invirtiendo» porque la actividad que allí se alberga se debe seguir celebrando, pero «tenemos previstas actuaciones importantes para hacer un pabellón nuevo en la Ciudad Deportiva por 3 millones de euros que se dedique al hockey y al patinaje artístico».

Otro de los proyectos previstos es una pista de running iluminada con una inversión de 300.000 euros en la zona de El Soto o la mejora del anexo 2 del Adolfo Suárez, donde se van a invertir 800.000 euros para la instalación de césped artificial. «Ya está hecho el proyecto.Está todo previsto. El problema es que debemos ir haciéndolo poco a poco porque tenemos un dinero determinado.Construir una nueva ciudad deportiva, unos nuevos campos de fútbol, serían unos 10 millones de euros.Ahora mismo no nos lo podemos permitir». Porque hay que ser muy conscientes. «El Ayuntamiento de Ávila tiene el dinero que tiene».