Las instalaciones deportivas... Pocas y en mal estado

Las instalaciones deportivas fueron el tema de debate y tertulia en Tiempo de Opinión, la sección del programa de deportes La Jornada de La 8 Ávila que dirige y presenta Roberto Ponce. Junto a Alberto Sánchez, responsable de Deportes de Diario de Ávila, contó con la presencia en plató de Raúl Álvarez,Delegado Provincial de Baloncesto, y Salva Molina, entrenador del Vettonia Hockey. Le pusieron voz al sentir general del deporte abulense pero no fueron los únicos testimonios que se escucharon en una noche en la que se abordó la situación de las instalaciones deportivas en la ciudad, su estado de conservación o la falta de oferta ante la creciente demanda. Una noche de realidades y testimonios de primera mano.

«Cada vez que viene un equipo de fuera nos da vergüenza» reconocía Salvador Molina. Desde su creación, en 2008, el Vettonia Hockey ha desarrollado su actividad en la Cubierta Multiusos, una instalación que no sólo enfrenta a sus usuarios –como el ClubPatinaje Artístico– a las inclemencias del tiempo, como el frío o la lluvia que llega a impedir el correcto desarrollo de la actividad, sino que carece de unos servicios mínimos dignos como pueden ser unas duchas con agua caliente. «Penosas» las calificó Raúl Álvarez, Delegado Provincial de Baloncesto. Aunque este deporte utiliza principalmente el CUMCarlos Sastre, una de las 'más' nuevas y por tanto 'mejor' conservadas, si reconoció problemas a la hora de dar cabida a la demanda existente. «Hay que mantenerlo» avisó ante problemas que hoy pueden ser fácilmente abordables pero mañana no. Un mal estado generalizado que «supone un muro para el desarrollo del deporte en Ávila. Te limitan» explicaba Salva Molina. «Es una pena no poder ofrecer a los chavales unas instalaciones adecuadas» lamentaba.

Ellos le pusieron voz en el plató, pero se unieron más voces. «El volumen de chavales, de adultos que practican deporte en Ávila se ha incrementado mucho pero las instalaciones no sólo no se han incrementado sino que se han deteriorado» explicaba Jorge Barrera, Director Deportivo del Colegios Diocesanos, que este año ha tenido que buscar acomodo en Naturávila ante la falta de espacio en la ciudad. «El problema es generalizado» comentaba ante la falta de campos para todos.

«Es una asignatura pendiente desde hace 30 años» señalaba Pompeyo Rodríguez, presidente del ClubVoleibol Muralla de Ávila cuando habla de inversión en deporte. «Para hablar de las más significativas hay que remontarse a los años 80 con el pabellón de San Antonio», un pabellón con la Espada de Damocles encima cuya remodelación ha obligado a muchos a buscar sitio por toda la ciudad. «Nos hemos tenido que buscar diferentes ubicaciones para afrontar la temporada» apuntaba en este caso María de las Mercedes 'Peke', entrenadora del ÁvilaSala. «No tenemos un sitio definido» apuntaba no sólo ante los problemas del primer equipo sino de todas las categorías del club. «Hay que intentar mejorar las instalaciones.Se están haciendo cosas pero necesitamos más» pidieron los protagonistas en Tiempo de Opinión. «Las instalaciones necesitan mantenimiento.No es algo que se pueda achacar únicamente a la corporación actual, responsable ahora mismo.Es evidente que esto no es de ahora. Lo que ocurre es que se acumulan los deberes y toca resolverlos de golpe y eso es mucho dinero».Tendrá la oportunidad de pronunciarse Carlos López, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ávila. Será el invitado el próximo lunes a una nueva entrega de Tiempo de Opinión.