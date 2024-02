Partido de tensiones, de euforia final por el gol de Álex Moreno en el 93' y de fuertes emociones. «No es fácil entrenar al Real Ávila». Era la última de las frases de Miguel de la Fuente en una rueda de prensa en la que se 'derrumbaba' ante la presión que está sufriendo. «Es una exigencia todos los días, todo el mundo habla de ascenso pero sé lo que falta por jugarse, sé los rivales que quedan, lo que van a apretar. Es la séptima victoria seguida y debemos valorarlo como tres puntos que nos pueden dar el objetivo... Tenemos tal ilusión que no ascender sería un drama para todos». Se desahogó tras un partido que «sabíamos que jugábamos con un equipo que, junto con el Mirandés B, juega muy bien al fútbol, con un nivel de intensidad altísimo, con jugadores de calidad que podrían ser titulares en el Real Ávila y que nos ha obligado a cambiar la estrategia de para poder sacarlo adelante.A partir de ahí estamos en un año en el que concedemos pocas situaciones de gol.No es que juguemos mejor o peor sino que sabemos en lo que somos fuertes.Sabemos que tenemos calidad arriba y con lo que hemos incorporado, que nos da ese refresco, hoy hemos encontrado ese gol con una acción de calidad desde la frontal. Mejor imposible» valoró el entrenador sobre lo ocurrido en el césped. Reivindicó Miguel de la Fuente la temporada de su equipo. «De lo que se trata cuando no puedes ganar es de no perder y eso la gente lo tiene que entender. Está muy bien ganar un partido y otro y otro... Pero muchas veces también hay que saber tener un poco de coherencia».