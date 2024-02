El Real Ávila, a bordo de la ilusión a la Nueva Balastera

Respira confianza el Real Ávila. Cómo no hacerlo cuando lideras la clasificación con 12 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, sumas siete victorias consecutivas, apenas has recibido cinco goles en contra y nadie se muestra capaz de presentarse a la oposición de candidato al campeonato por si quien lidera las 'encuestas' de favorito le diera por relajarse. Así se ve desde fuera al equipo de Miguel de la Fuente, que dentro insiste en pedir más a los suyos consciente de lo mucho que queda. Porque para seguir alimentando la locomotora de la ilusión habrá que echar más puntos a la caldera. Empezando por los de este domingo –17,30 horas– en la Nueva Balastera donde los encarnados se miden al Cristo Atlético. Ylos abulenses no estarán solos. Les arropará la 'Peña El Centenario', que ha completado un autobús para la ocasión. «Generar ilusión es una sensación muy bonita» comentaba el técnico encarnado ante un desplazamiento que no será sencillo.

«Estamos bien, con mucha confianza». No cabe duda. Mandan las sensaciones del líder, pero el de enfrente también juega y lo hacen ante un rival que necesita los tres puntos para seguir sobreviviendo en zona de playoffs. Su fallo lo estará esperando el Palencia, Becerril o Santa Marta.

«Nos enfrentamos a una de las mejores plantillas de la categoría y a uno de los equipos que dará mucha guerra de aquí a final de temporada», aunque los últimos resultados no han acompañado a los de José Luis Lago. 5 de los últimos 15 puntos disputados han colocado a los palentinos en un mar de dudas. Todo lo contrario a los encarnados, que durante la semana se habían planteado el por qué de acabar los partidos tan metidos en su campo. «Nos sentimos fuertes defendiendo el resultado. Cuando el equipo va ganando no se siente incómodo defendiendo y buscando una transición. Si necesitamos algo distinto lo sabemos hacer» explicaba el técnico. Necesitará todos los registros ante un rival «muy trabajo tácticamente, que hace cosas distintas y con mucha calidad.En su casa juegan muy bien al fútbol, lo que pasa es que se trata de un equipo al que los resultados no le están acompañando, no están con confianza y debemos aprovechar eso. Venían muy lanzados y ahora acumulan varios partidos en los que no les salen las cosas». Una herida en la que quiere hurgar el equipo encarnado. «Debemos tratar de ponernos por delante, hacerles un partido incómodo en casa, que les surjan dudas y nosotros crecer en el partido». Un duelo donde no tendrá a Jorge Campos y Fer por sanción.