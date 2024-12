Real Ávila.

Álvaro; Toper, César Llopis (Dumbia, 80'), Carlos Pascual, Alpha; Casio (Alex Moreno, 55'), Adilson (Vitolo, 55'); Alberto Martín (Sisse, 84'), Mario Rivas, Adri Carrion (Pedro Luz, 55'); Jorge Campos.

Numancia.

Un punto y un portero que valen por diez - Foto: Isabel GarcíaKudakovsky; Grande, Lucas Laso, De Frutos (Rementeria, 45'), Bonilla; Moustafa; Sanchidrián, Christian (Dani, 90'), Vera (Jony, 76'); Alain (David, 76'), Tejeira (Fabio, 90').

Árbitro.

Pedro Oreiro.

Un punto y un portero que valen por diez - Foto: Isabel GarcíaMostró cartulinas amarillas a los visitantes Christian, Bonilla, Alain, Rementeria y Lucas Laso.

Expulsó a los encarnados Vitolo (R86') y Ñete (R88')

Goles.

Sin goles

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 14ª de la Segunda RFEF – Grupo 1 disputado en el Adolfo Suárez.

Un punto que vale por diez. Por el esfuerzo que realizó el Real Ávila ante el líder de una Segunda RFEF en la que ni mucho menos los encarnados parecen los debutantes. Por la capacidad de supervivencia cuando la expulsión de Vitolo –tanto puso de su parte el árbitro como el jugador– permitió al Numancia atosigar a los encarnados en el descuento. Por Álvaro de Pablo, uno de esos porteros que suman puntos, ganan partidos o consiguen ascensos. Por todo el ambiente que rodea al equipo, que con el choque ante el Numancia abre una semana muy especial. No fue el partido más visitoso.Demasiado táctico, demasiado controlado entre dos rivales que no querían perder y les costó ver el camino para ganar. Sólo la roja a Vitolo a las puertas del descuento puso en cuestión el marcador. Y ahí apareció Álvaro de Pablo.

Le costó enchufarse al Real Ávila. Saltó con ganas el cuadro de Aitor Calle, que se igualaba en las marcas, apretaba en la salida de balón con Alain y Tejeira y metía en líos a los encarnados cuando querían sacarla jugada. No pasaban de la medular ante un líder muy agresivo en la recuperación y que dejaba poco aire y espacio a los de Miguel de la Fuente. Había inquietud en el ambiente, como la que despertó un centro a segundo palo que voló sin rematador sobre las cabezas de todos. Así fue en realidad el partido. Un 'uy'. Con el paso de los minutos empezó respirar el equipo encarnado, que notaban la ausencia sobre el césped de Álex Moreno y Vitolo. No mezclaban Cassio y Adilson, un doble pivote nunca visto y que no veía el balón. Ni siquiera Mario Rivas, más apagado que en otras ocasiones, aparecía en esas zonas donde suele sorprender a todos.

Poco fútbol, demasiada precipitacion y un duro choque de cabezas entre César Llopis y De Frutos tras un saque de córner de los sorianos. Ambos quedaron en el suelo y se detuvo el partido mientras les pusieron un aparatoso vendaje en la cabeza.

Costaba ver una jugada entrelazada. Demasiados balones en largo. Con ello, los córners eran la única oportunidad. De uno a favor de los encarnados activó el Numancia una contra en apenas un par de pases buscando la carrera de Sanchidrián, que buscó el uno contra uno con Álvaro de Pablo.Antes del duelo se cruzó por delante Llopis. Tan rápido como el central encarnado se mostró Lucas Laso. Balón en largo a la espalda de Grande y carrera al espacio de Alberto Martín, que alcanzó el área.Cuando todos esperaban el disparo fue al corte Lucas Laso. Clave la acción del central, que perdía –minuto 40– a su compañero, mareado tras el fuerte golpe con Llopis. No podía continuar. En el descuento –de hasta 7 minutos tras una primera parte de muchas pérdidas– saltaba Rementería. Y con el partido acariciando los vestuarios Sanchidrián se inventó un taconazo en el área entre las piernas de todos para generar una doble ocasión de los sorianos. La primera la desbarató Álvaro, la segunda, a disparo de Alain, Carlos Pascual tirándose al suelo a la desesperada.

Comenzó la segunda parte con las mismas caras pero no tardó Miguel de la Fuente en retocarlo todo. Pedro Luz, Vitolo y Álex Moreno al mismo tiempo. Aunque el equipo había saltado mejor, deshizo el doble pivote Cassio-Adilson. Con Vitolo y Álex Moreno el equipo tuvo otro ritmo ante un Numancia que era el que, al contrario que en la primera mitad, empezaba a defenderse. Se acercó el equipo encarnado a las inmediaciones de Kudakovsky, al que apenas se le había visto en la primera mitad. Buscaba el Real Ávila ese robo y salida a la contra ante un Numancia que le buscaba las cosquillas a la espalda de Alpha y Toper. Fue Bonilla –minuto 68– el que estuvo cerca con un balón suelto en el vértice del área y el disparo a la primera que se marchó cerca del palo.

Había pocas ocasiones pero mucho 'miedo' a perder. Avanzaba el partido sin ocasiones cuando –minuto 74– Lucas Laso regaló una falta en el lateral del área por una patada por detrás a Mario Rivas. Al saque el balón voló al segundo palo. No lo agarró Kudakovsky en el duelo con Carlos Pascual. Quedó suelto el balón, el portero fuera de sus dominios y Jorge Campos la capturó con la opción de tirar a puerta entre una maraña de piernas. Buscó el hueco entre los defensores y Kudakovsky, que se movía fuera de portería desesperado por solucionar el problema. El disparo se marchó fuera.

Llegaban los últimos minutos de partido con el Real Ávila volcado en campo rival cuando Vitolo vio la roja –minuto 86– por una acción por detrás sobre Bonilla sin el balón el juego y ante un árbitro con récord de tarjetas en su haber. Se quedó el Real Ávila con diez. De buscar los tres puntos a tratar de sobrevivir en un final agónico. Tuvo la primera Sanchidrián en una jugada en la que se plantó ante Álvaro. Superó al portero pero se escoró demasiado. Sin ángulo, su disparo se estrelló contra el lateral de la red. El partido ya se movía en el descuento con el Real Ávila metido al completo en su área y el Numancia buscando su última ocasión. Y la tendría de nuevo por mediación de Sanchidrián en una jugada de rechaces y rebotes en la que el '7' remató sobre la línea del área pequeña. A pecho descubierto y abriendo los brazos emergió Álvaro, que rechazó el disparo y salvó al equipo en el descuento eterno para el Real Ávila, corto para los sorianos y que dejó el partido en empate. Lo justo.