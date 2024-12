Un puntazo anímico para lo que viene ahora

En esta Segunda RFEF un punto puede ser mucho o nada.Todo depende de las urgencias desde las que se mida, la situación en la clasificación o los fines que se persigan. De 'poco' les valió el punto que sumaron esta jornada a equipos como el RS Gimnástica, Guijuelo o Escobedo.Cuando se está en zona de descenso todo lo que no sea sumar de tres parece insustancial. De mucho le sirvió el punto al Real Ávila, que se mantiene tercero en la clasificación y con el estado anímico intacto. Hasta podría decirse que enardecido tras medirse cara a cara con un Numancia que llegaba líder y perdió la primera posición en el AdolfoSuárez tras empatar (0-0) con los encarnados y la victoria del Pontevedra (3-1) ante elSalamanca UDS.Porque aunque Aitor Calle, entrenador de los sorianos, entendiera que habían hecho más y mejor que los encarnados para hacerse con los tres puntos, lo cierto es que la oportunidad les llegó por una roja a Vitolo tras una patada por detrás a Bonilla. Con diez fue la oportunidad de los sorianos y con diez demostraron los encarnados su capacidad de supervivencia. «Un punto con el Numancia es un buen punto».Lo era con once jugadores y lo es mucho más con diez.

Un punto que vale de mucho en una categoría tremendamente igualada, que no admite despistes y que afronta el tramo final de la primera vuelta con la posibilidad de cerrar el 2024 mirando a lo alto. El domingo de nuevo turno en el Adolfo Suárez ante el Real Valladolid, una semana después será el SDCompostela y como cierre de año y primera vuelta el duelo ante el actual líder, el Pontevedra. Nueve puntos por delante desde los que calibrar la ambición con la que afrontar el 2025.

Pezzolano, cesado como entrenador del Real Valladolid

No se sentará Paulo Pezzolano como entrenador del Real Valladolid en el banquillo del Adolfo Suárez este martes en el partido de la Copa del Rey. En la madrugada del sábado al domingo el club decidía cesar al entrenador uruguayo tras la abultada derrota del equipo ante el Atlético de Madrid (0-5), el ambiente de crispación contra el técnico y la mala dinámica de un equipo que es colista. Suena como recambio FranciscoRodríguez, ex entrenador de equipos como el RayoVallecano, Elche o Girona, entre otros. Quién se sentará en el banquillo del Adolfo Suárez para medirse al Real Ávila es, al menos al cierre de esta edición, una incógnita. Si bien el cese de Pezzolano puede alterar el ánimo de los jugadores por la llegada de un nuevo entrenador, lo que no cambia es una situación en liga del Real Valladolid, colista y con el duelo ante Las Palmas el sábado. Su verdadero partido.