Navaluenga destaca por ser una localidad rodeada de naturaleza, especialmente el río, que se sabe aprovechar para atraer el turismo, con las consecuencias económicas en una localidad con algo más de 2.000 vecinos pero que llega a 20.000 en determinadas épocas.

Usted ya lleva muchos años como alcalde de Navaluenga ¿qué cambios ha habido en este tiempo en la localidad?

En 20 años ha habido muchísimos cambios. Algunos para bien, otros no tan bien, pero los cambios han sido sustanciales en cuanto a las formas de trabajar, en cuanto a los servicios que hay que dar a los vecinos y, sobre todo, se va cogiendo experiencia, que también es un grado.

Por qué cree que sigue manteniendo la confianza de los vecinos?

Es motivo de un gran trabajo desarrollado, no por mí, sino por los diferentes equipos de gobierno que se han formado durante las legislaturas en las que he sido alcalde. Y viene avalado por un gran trabajo humano detrás de la Alcaldía, con escasos medios económicos, como nos pasa a los municipios pequeños.

Y desde hace unos meses se enfrenta a una nueva legislatura ¿qué es lo que espera de ella?

En esta legislatura hay personas nuevas que están incorporando ideas nuevas. Hay un soplo de aire fresco también en el equipo de gobierno y yo espero que todas esas ideas e inquietudes, sobre todo de la gente joven, se vayan plasmando en realidades como se han venido haciendo en estos últimos años.

Y también dar acomodo a las personas no tan jóvenes, sino personas mayores que también tienen unas necesidades evidentes y que poco a poco vamos a intentar desde el Ayuntamiento ir dando esos servicios que son necesarios y que necesitan.

¿Cuáles son los principales proyectos que quieren acometer, cuáles están en marcha y qué otras ideas tienen para el futuro?

Lo principal es mantener los servicios que ya tenemos creados, que son muchos, como es la guardería, la piscina cubierta, el gimnasio municipal, las instalaciones del campo de golf municipal, el campo de fútbol para nuestros jóvenes, las pistas de pádel y de fútbol exteriores, los parques y jardines que ya tenemos y que hemos creado y que nos cuesta muchísimo mantenerlos con el escaso personal, pero que poco a poco hacemos un esfuerzo extraordinario.

Y mantener nuestro gran motor principal que es el río Alberche, a su paso por Navaluenga, con sus zonas de baños, sus piscinas naturales, que año tras año intentamos mejorar para dar un mejor escaparate a ese visitante que puede generar economía en nuestro municipio.

Pero también tenemos muchos proyectos nuevos y solo hay que echar una ojeada a nuestro gran programa electoral que confeccionamos entre toda la sociedad de Navaluenga y que poco a poco vamos a ir dando solución a las diferentes solicitudes de servicio para nuestros vecinos. En definitiva, lo que tratamos es de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Navaluenga.

¿Cómo es la situación económica del Ayuntamiento?

A día de hoy la situación económica de nuestro Ayuntamiento es buena. Es un Ayuntamiento con deuda cero y que poco a poco hacemos esos grandes esfuerzos para no endeudar las arcas públicas. Y francamente podemos acometer cualquier proyecto de gran envergadura que pueda venir a Navaluenga porque el Ayuntamiento está con las manos libres para poder embarcarnos en proyectos importantes.

¿Qué política van a seguir en cuanto a tasas e impuestos?

La política que hemos seguido estos años. Quizá haya que hacer un ajuste porque los servicios que se dan no pueden ser deficitarios y a lo mejor hay alguno que tenemos que retocar. Pero en principio nuestras políticas han sido de no presionar fiscalmente a vecinos y empresas de nuestro municipio, y es la línea que vamos a seguir. Pero sí que hay que hacer algunos pequeños ajustes para intentar que los servicios que no sean deficitarios para el Ayuntamiento.

¿Cómo se plantea el presupuesto de este año?

Es un presupuesto aprobado, con una subida con respecto al año anterior del tres por ciento. Son unos presupuestos sociales, inversores, sobre todo pensando en las personas, en la gente de nuestro municipio y en mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos.

¿Cuáles son las principales inversiones que se han incluido este año en el presupuesto?

Siguen siendo las mejoras de los servicios creados, vamos a ir modernizando el casco urbano, sustituyendo las calles que tenemos de hormigón, que se hicieron en los años anteriores y que ya están muy deterioradas, principalmente debido al uso de sal en épocas de nevadas. Ahora ya vamos a ir sustituyéndolas por materiales tradicionales como el adoquín, con la línea que seguimos en la entrada principal desde la iglesia hasta la plaza.

Seguimos modernizando el casco urbano. También se van a hacer mejoras en los parques de los niños y tenemos intención de crear una nueva nave municipal para albergar a toda la agrupación de Protección Civil, que contamos ya con más de 40 voluntarios y tenemos cinco vehículos, dos camiones de bomberos y todo el material, una unidad acuática con dos barcos y tendrán cabida en una nueva nave municipal para que se pueda desarrollar la actividad de voluntariado de Protección Civil con las mejores condiciones.

También se van a realizar mejoras en nuestro campo de golf municipal. Tenemos pendientes la climatización del gimnasio creado recientemente y vamos a seguir ampliando a través de placas solares el mantenimiento de la piscina municipal cubierta y también de todo el polideportivo.

Se va a seguir invirtiendo en la iluminación y mejora de todas las calles del municipio, el hormigonado de caminos en colaboración con los vecinos, también el inicio de un proyecto de saneamiento en el urbanización de El Rincón, la ampliación y mejora del cementerio, que nos estamos quedando sin espacio, y mejoras en caminos y abrevaderos en nuestra sierra para ayudar a la agricultura y a la ganadería. También las mejoras en la ETAP y la EDAR, la estación de tratamiento de agua potable, que es tan necesaria, y también en la estación depuradora de aguas residuales para evacuar las aguas residuales con una calidad muy buena a nuestro río Alberche. También el arreglo de varias calles, varios caminos del entorno del municipio, que es necesario un mantenimiento importante y que este año vamos a poner todo lo que podamos de nuestro presupuesto para mejorar todas esas calles aledañas a nuestro municipio. Y mejoras en el Hogar de la Tercera Edad.

¿Cuáles son los principales sectores económicos en la localidad?

Navaluenga es un municipio que hace muchos años puso su diana en el sector turismo. De hecho, en Navaluenga hay más de 60 alojamientos rurales, que son un motor económico importantísimo que casi todos los fines de semana meten en Navaluenga más de mil personas con gente que hace un consumo en todo nuestro tejido empresarial. Pero también todo esto mejora la demanda de segunda residencia en nuestro municipio y arrastra con ella todos los gremios que están alrededor de la construcción. Es un movimiento que se genera debido al atractivo que tenemos.

A nivel turístico ¿en qué están trabajando?

Nosotros como Ayuntamiento estamos presentes en todas las ferias de turismo a las que acudimos, que son las principales, como Fitur, Intur y demás ferias en las que se nos da la oportunidad de acudir. Navaluenga es un municipio que siempre hemos defendido nuestras tradiciones y las ponemos en valor de tal manera que cualquier visitante que pueda venir a disfrutar de estas tradiciones se queda encantado.

Nuestro objetivo es tener un turismo de calidad. Cada día trabajamos en ello. Nuestro motor económico principal es el río. Seguimos haciendo mejoras en todo el entorno, junto con nuestro campo de golf municipal, que entendemos que es un atractivo importantísimo y que en la provincia de Ávila sólo hay tres campos de golf, Naturávila, Candeleda y Navaluenga. Buscamos un turismo de calidad que va creando sinergias con los diferentes productos y paquetes turísticos que podemos ofrecer en nuestro municipio, que son muchos y de gran calidad.

¿Qué opciones culturales hay en la localidad?

Pusimos en marcha nuestra Aula de Cultura, en la cual casi todas las semanas tenemos presentaciones de libros, tanto de autores del municipio como autores que quieran presentar su libro. La Concejalía de Cultura es muy activa manteniendo la actividad.

Mantenemos cursos todas las semanas con los escolares iniciándolos en la cultura, lecturas, y también una colaboración muy directa con el Club de Lectura de Navaluenga, que está conformado por más de 40 personas.

A parte de todos los eventos que hacemos durante todo el año, hay un verano cultural repleto de actividades de gran calidad, desde teatro, conciertos, una feria taurina importante, que también es cultura, y una cantidad de actos de gran calidad que yo creo que los vecinos y visitantes agradecen año tras año.

Cada verano se enfrenta a un aumento muy importante de la población, ¿cómo lo afrontan y qué tienen de positivo y de negativo?

Posiblemente Navaluenga sea el municipio de Ávila que más población flotante tenga en época estival y fines de semana, principalmente los más fuertes. Navaluenga cuenta con cerca de 6.000 viviendas con 2.280 empadronados. Cada fin de semana, cada momento de ocio, Navaluenga se llena, se abren todas las casas y tenemos que generar todos esos servicios para albergar más de 20.000 personas en momentos puntuales. Eso requiere un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento, también económico y humano, pero que llevamos muchísimos con esa flexibilidad que tenemos para dar los servicios.

Lance un mensaje para los vecinos.

Mi mensaje es que disfruten de Navaluenga, un municipio en un entorno natural privilegiado, como son las estribaciones de la Sierra de Gredos. Que los visitantes sean vectores de información de los atractivos que tenemos en nuestro municipio para que esos visitantes puedan traer más y generar así un tejido empresarial que pueda fijar población en los municipios como es el caso de Navaluenga, que hemos subido en más de 300 habitantes de 2019 a 2023. Entendemos que es porque las condiciones para vivir en Navaluenga son óptimas y creemos que con las políticas que venimos realizando en los últimos años nos van dando estos resultados. Navaluenga es un municipio que crece, que cada día intentamos dar mejores servicios y hay un futuro para fijar población en nuestro municipio con esa calidad de vida que se tiene en los pueblos como es el caso de Navaluenga.