Reál ávila.

Álvaro; Fer Díaz (Adri Carrión, 55'), Doumbia (César Llopis, 45'), Carlos Pascual, Alpha (Deiby, 78'); Álex Moreno (Ayoub, 97'; Alberto Martín, Adilson (Vitolo, 45'), MarioRivas, Toper; Jorge Campos (Caio Lopes, 70')

Real Oviedo

Braat; Lucas, Luengo (Dani Calvo, 68'), Jaime, Lopes (Lemos, 57'); Hassan (Ilias, 57'), Sibo (Alemao, 76'), Cardero, Moyano; Parachiv (Santi, 93'), Masca (Colombatto, 57').

Árbitro.

Manuel Jesús Orellana Cid. Asistido po Ramos Cinos, Sarmiento Millet y Cambronero González.

Mostró amarillas a los encarnados Carlos Pascual, Alberto Martín, Adilson, Álex Moreno, Adri Carrión, ya los visitantes Colombatto, Dani Calvo,

Goles.

Tanda de penaltis

1-0 Alberto Martín. 2-0 Adri carrión. 3-0 MarioRivas.

Incidencias.

Partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el Adolfo Suárez ante 2.521 espectadores.

El Real Ávila se regaló a sí mismo, a su afición y a la ciudad una noche para el recuerdo. Aquella en la que eliminó en la primera eliminatoria de la Copa del Rey al Real Oviedo en un partido en el que los chicos de Miguel de la Fuente se vaciaron ante un Segunda División al que minimizaron. Porque los de Javi Calleja, más allá de algunos destellos de Moyano o Ilias, apenas se mostraron ante un Real Ávila que tuvo las mejores ocasiones. La última, con el partido casi agotado y Caio Lopes rematando al cuerpo de Braat. Una noche que apuntaba a la épica y no hay mejor epopeya que aquella que se escribe desde los once metros. Álvaro detuvo el primero, Lemos y Moyano, que la estrelló en el larguero, fallaron la suya, y Mario Rivas firmó el 3-0 con el que el estadio se entregó a su equipo, que pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey.El próximo, unPrimera División.Un regalo para todos.

El real Ávila, con todo. Salió con todo Miguel de la Fuente. Había dicho el técnico encarnado que el verdadero objetivo del equipo está en el partido del domingo, pero no se dejó nada ni a nadie en la caseta. Con todo saltaron los del Adolfo Suárez ante un Real Oviedo con muchas rotaciones. Se quedaron en el banquillo Lemos, Alemao, Colombatto o Dani Calvo. Entre los pocos habituales, Hassan o Moyano, y en portería Braat, que acabaría salvando a los suyos en más de una ocasión.

Se conjuró el equipo encarnado sobre el campo antes de un inicio en el que se rompió el ruido atronador de un Adolfo Suárez con ganas por el minuto de silencio por las víctimas de la Dana en Valencia. Comienzo de partido y primeros acercamientos de los visitantes por mediación de Moyano y Hassan, que probaron suerte en sendos centros al área sin destino ni destinatario fijo.Quería empezar manando el Oviedo desde los primeros instantes, en los que Moyano reclamó lo que no había cuando cuerpeó con Doumbia y fue al suelo dentro del área. No se inquietó el Real Ávila, que en una acción –minuto 4– de Alberto Martín sumó el primer disparo de los encarnados.Fuera pero buena respuesta.

Apenas se habían cumplido los primeros cinco minutos de partido y el encuentro tenía un ritmo brutal. Había poco tiempo para pensar. Estaba dando la cara el equipo encarnado, en ataque y en defensa, donde tiraba la línea arriba dirigida por Carlos Pascual. Vio la amarilla –minuto 13– en una falta sobre Masca en el centro del campo y pudo ver poco después la segunda cuando saltó a por el '17' y se le llevó por delante. Le tocaba contenerse, pero el abulense no sabe de jugar a medias. Su partido fue pletórico pese a la tarjeta.

De las idas y venidas con las que comenzó el partido al progresivo dominio del Real Oviedo, que comenzaba a acosar a los encarnados, especialmente a balón parado, milimétrico en cada lanzamiento de Moyano.

Le costaba acercarse a los encarnados. Se asfixiaban sus lanzamientos en largo ante Luengo y Jaime, mucho más ajustados junto Sibo para cubrir las arrancadas de Mario Rivas y Alberto Martín, que se llevó la amarilla cuando le pudo el ímpetu al intentar robar a Jaime. Pudo llegar el primero del Real Oviedo –minuto 23– en un centro de Hassan desde la banda que superó a todos pero que pilló a contrapié a Moyano. Sólo la tenía empujar en el segundo palo, pero se le quedó atrás. Era el '7' el más activo y le sacó la amarilla a Adilson en una arrancada por el centro en el que se fue marchando de todos y que tuvo que detener el encarnado agarrando su rival.

«si se puede». No terminaba de encontrar el Real Ávila ese balón en largo, esa prolongación con la que inquietar a Braat. Fue en un balón servido por dentro de Alpha, que en una de sus diagonales –minuto 41– puso un balón por dentro a Toper, que entre Jaime y Luengo encontró el hueco para el disparo. Auna mano reaccionó Braat para salvar el 1-0, porque la ocasión era de gol. Como lo fue la que volvía a tener el '11' encarnado cuando un robo de Adilson sobre Sibo en salida de balón se convertía en una contra en superioridad. El balón terminó a los pies de Toper, que la quiso poner al palo largo. Y con Braat como una estatua, todos miraron cómo el cuero pasó junto al palo para sorpresa de todo el AdolfoSuárez, que veía a los suyos capaces de hacerlo ante un Real Oviedo sin ideas y al que el descanso le vino bien. Ymientras los jugadores se marcharon a vestuarios, el estadio entonó el «sí se puede» porque se veía capaz.

Doble cambio. Quitó Miguel de la Fuente a Adilson y Doumbia y metía a Vitolo y a César Llopis. Menos físico pero más capacidad para tener el balón en una segunda parte que comenzó a otro ritmo. Seguía reduciendo el equipo encarnado los espacios al Real Oviedo, aunque los esfuerzos eran máximos. En defensa y en ataque, donde se buscaba esa salida rápida o la combinación por dentro entre Vitolo, Mario Rivas y Alberto Martín. Surgió la oportunidad –minuto 54– en un balón servido por Vitolo por dentro hacia Alberto Martín que pedía a voces que la picara por encima de Braat cuando le miró cara a cara.Quiso regatearlo. La opción más complicada y la peor.

Perdona el Real Ávila. Se le estaba atragantando el duelo a los de Javi Calleja. Triple cambio. Al césped Lemos,Colombatto e Ilias, la artillería pesada. En el banquillo Dani Calvo y Alemao como última andanada de reserva. Pero los encarnados les recibieron con la ocasión más clara del partido cuando un balón en largo a Jorge Campos se la comió la defensa.Ante la salida de Braat, la empujó con la puntera –minuto 60– el extremo, que la vio dentro.En el segundo palo quiso apuntillar Alberto Martín, quiso sacarla Lemos. Entre uno y otros, que llegaron con fuerza, la casa sin barrer. El balón se iba fuera incomprensiblemente. Volvía a perdonar el Real Ávila, que vivía sus mejores minutos. Nueva internada de Jorge Campos y remate de cabeza de Rivas por encima del larguero.

Aparece Álvaro. Buscaba el tener el balón el Oviedo. Necesitaba parar las carreras de los encarnados y asustar. Ilias empezó a ser un problema para Toper, carrilero por necesidad ante la lesión de Fer Díaz. Doble ocasión para Ilias y Cardero y buena mano de Álvaro ante Jaime en un balón que quedó dentro del área. En un visto y no visto, el Real Oviedo había volcado el partido en el área encarnada.

Pasito atrás de los encarnados. Lo aprovechaba el Oviedo para dar uno adelante. Al campo Alemao, porque el partido estaba en un punto muerto camino de una prórroga que ya se veía como algo más que una probabilidad. Ya las puertas del 90' la tuvo el Real Ávila. Apertura de Vitolo a banda, se revolvió AdriCarrión sobre su par y su centro al segundo palo lo remató Caio Lopes, que entraba sin oposición. Era el gol para una Copa pero Braat salvaba a los suyos bajo la campana cuanto el Adolfo Suárez ya se veía celebrando la victoria sobre la bocina.

A la prórroga. Comenzaba la prolongación. Le costaba físicamente al equipo. Los calambres empezaban a ser protagonistas. No encontraba claridad en su juego el Real Oviedo. Se agotaba la primera parte de la prolongación con el 0-0 y el partido aún vivo.

Le faltaba el aire el equipo, se lo daba la grada, animada con lo que se podía lograr. Porque aunque sin fuerzas, el Ávila mantenía a raya a un Real Oviedo incapaz. Hubieran pedido muchos el cambio. Aunque tiesos, se mantenían firmes, porque el partido así lo pedía y citó a todos desde los once metros.

A penaltis. Ganó el sorteo el Real Ávila. Todo se decidiría en su portería. Comenzaba el Real Oviedo y lo hacía al lanzamiento Colombatto. Y lo adivinó Álvaro. No falló el suyo Alberto Martín, que colocaba al Ávila en ventaja (1-0). Fue a los once metros Lemos. Y el '2' lo mandó fuera. No falló Adri Carrión. El Real Ávila se ponía con 2-0 y el estadio era una fiesta que subió de decibelios cuando Moyano la quiso ajustar y la lanzó al larguero. Todo quedaba en las botas de Mario Rivas, que no titubeó para firmar el 3-0 y liquidar el partido y convertir el Adolfo Suárez en una auténtica fiesta en una noche que, ahora sí, ya es historia.