La Copa y el Oviedo, una ilusión 'real' para el Ávila

Ilusión, nervios, compromiso, responsabilidad... Se entremezclan las emociones a medida que se acerca le momento, una de esas tardes especiales y que pueden pasar a la historia –pase lo que pase, ya será parte de ella– de un Real Ávila que ya cuenta en el libro de su centenaria vida con unas cuantas y que quiere añadir una nueva ante el Real Oviedo, rival este jueves –20,00 horas– en el partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey. Una competición a la que regresa el equipo encarnado una década después (2012-13) cuando se midió al Ourense en O'Couto lejos de los suyos. Ahora, en otro formato y otro modelo, la Copa regresa al Adolfo Suárez, un campo que disfrutó hace mucho con esta competición y que vuelve a ella por todo lo alto, ante un Segunda División –el rival de máxima categoría que le podía tocar– y con un protagonista de renombre, el Real Oviedo. Un equipo de historias y recuerdos cruzados. Aquí los carbayones hicieron historia en aquellos dos playoffs de ascenso a Segunda B en 2004 y 2005 cuando tiñiendo de azul la ciudad. Aquí se plantó –entonces en la cuarta ronda de la Copa del Rey– aquel Real Oviedo de Primera División entrenado por Irureta en la temporada 1990-1991. Un equipo histórico –logró la clasificación para la UEFA– con jugadores como Zubeldia, Jankovic o Carlos. Y en todos ellos había un denominador común, Antonio Rivas, actual director de cantera del Real Oviedo, defensa en aquel equipo de los 90's, entrenador delOviedo de inicios del 2000 y padre de Mario Rivas, delantero y pichichi de los encarnados. Casualidades de la vida y el fútbol.

Todo eso es circunstancial. Porque lo que manda es el ahora, el hoy. Yese presente habla por sí solo de una semana especial, de una tarde emocionante y de un partido que ha despertado entre los encarnados muchas ganas. Se espera superar los 2.500 espectadores –las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han preparado un dispositivo sobre una afluencia máxima de 3.500– en un Adolfo Suárez que ha ampliado su aforo con gradas supletorias y ha llegado a tiempo al cambio de la iluminación. Hay ganas en la afición y «muchas ganas» en el equipo. Disputar la Copa del Rey, más allá del rival, que también anima, es «un premio al trabajo del año pasado» explica Miguel de la Fuente, entrenador de un Real Ávila responsabilizado ante todo lo que ha generado el partido. «Sabemos que va a venir mucha gente y que espera una buena versión del equipo.Esperamos estar a la altura de la competición, del rival y poder competir hasta el final».

Un partido que, como le ocurre el Real Oviedo, viene marcado por la primera obligación de ambos. Y no es la Copa, es la liga y el partido del próximo domingo. «Nuestro objetivo principal es la liga», en el que aguarda la visita del Llanera. «En casa es donde creemos que se debe conseguir el objetivo. Ya llevamos dos victorias seguidas en casa. Venir de perder –en referencia ante el Bergantiños– nos carga de una mayor responsabilidad pero no cambia que el objetivo fundamental de la semana sea el domingo». Es así para el Real Ávila y lo es para un Real Oviedo en el que habrá rotaciones importantes –no viaja Santi Cazorla o Escandell, portero titular– y en el que Javi Calleja mezclará juveniles y suplentes con algún primer 'espada' como DaniCalvo, Alemao o Colombatto.

No quiere dar pistas Miguel de la Fuente sobre posibles cambios en el once. «Vamos a sacar un equipo muy competitivo». Esquiva la respuesta, aunque sus frases y el contexto del encuentro lo dice todo. «Vamos a intentar pensar en el partido del domingo» señala cuando apunta a las posibles rotaciones. «A partir de ahí, que este partido valga para meter a más jugadores en competición, ilusionar a la mayor parte de la plantilla. La Copa permite convocar a 22 jugadores, aunque luego los cambios sean los mismos.Simplemente el poder estar, cambiarte y estar en el partido» va a ser un empujón emocional para todos.

Juegue quien juegue, quiere Miguel de la Fuente que su equipo sea capaz de hacer «disfrutar e ilusionar» a sus aficionados. «Ojalá podamos poner al equipo rival en aprietos». Y para hacerlo tiene claro que deberán estar «muy concentrados».Un partido en el que «no hacer esfuerzos de más para poder hacer esfuerzos durante todo el partido, en el que el equipo tenga personalidad con balón, porque no podemos estar corriendo 90 minutos detrás del rival». A partir de ahí, que sea un Real Ávila «que se atreva a disfrutar, a competir. No podemos afrontar el partido con miedos. Es un partido en el que no tenemos nada que perder. Debemos dar una buena versión, que la gente se vaya de aquí orgullosa.Debemos disfrutar de competir, de atrevernos a hacer cosas» les pide De la Fuente a los suyos, pero todo desde el hecho de «trabajar concentrados para saber cuándo y cómo manejar los tiempos del partido si llega el caso».

Delante habrá un Real Oviedo «con una gran plantilla» haga las rotaciones que haga. «No nos da igual quién juegue. Son todos tan buenos que sabemos que van a salir a presionar muy fuerte durante los primeros minutos. Es un comportamiento que suelen tener».Como el hecho de trabajar «bien el balón parado», en lo que este año «nosotros cojeamos». Se habrán estudiado ambos equipos. Lo han hecho los encarnados. «Hemos trabajado sobre posibles debilidades y posibles fortalezas, pero en lo que debemos estar más centrados es en cómo debemos estar nosotros. Sabemos que el partido dependerá mucho de hacerles sentir incómodos pero, a partir de ahí, tenemos que hacer nosotros.Esa es la forma de disfrutar y de competir».

Un encuentro que, entre sus muchas curiosidades, traerá al Adolfo Suárez el influencer Salvador Otero, conocido creador de contenido en redes sociales, que cuenta en TikTok con más de 200.000 seguidores y que basa sus historias en el fútbol, ya que Salva recorre todos los campos del fútbol español relatando historias, como las que recoge en su libro 'La pasión de un soñador. La historia detrás de todo un trayecto'.