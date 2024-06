Una Vuelta a Ávila 2024 más dura

Más dura, más propia de las carreteras donde crecieron los ídolos del ciclismo abulense. «Me han llegado a decir que me estaba pasando pero esta es la Vuelta a Ávila. Si la Vuelta a Ávila no es una vuelta dura, no lo es ninguna vuelta».Así podría resumirse la nueva edición de la Vuelta Ciclista a Ávila 2024, que se presentaba de manera oficial en el Palacio de Los Serranos en una mañana en la que Jesús Rodríguez 'El Pájaro' y David Navas se rodearon de algunas de las caras del ciclismo abulense para ofrecer los diferentes detalles de la 48º edición de la ronda abulense, la segunda de puño y letra del club deportivo DeporÁbula, que tras varios año en el olvido la rescató del cajón para devolverla a las carreteras abulenses, de donde no debería volver a desaparecer.

Les ha costado a Jesús Rodríguez 'El Pájaro' y David Navas sacarla adelante. Se mantiene por su esfuerzo y empeño personal, pero no menos por los colaboradores y patrocinadores que han seguido prestando su apoyo. En algún caso, tras alguna llamada de urgencia. «Se nos ha hecho difícil» confesaba Jesús Rodríguez. «Los patrocinadores nos han respondido muy bien pero en lo referente a las instituciones se nos ha complicado» comentaba en clara referencia a la falta este año de apoyo económico desde el Ayuntamiento de Ávila y que 'obligó' a un mayor esfuerzo por parte de otros, entre ellos la DiputaciónProvincial, que incrementó su partida para que siguiera viva. «Había que mantener los tres días.Era algo importante.Lo teníamos claro». Era una de las premisas que DeporÁbula se había marcado. «Si nos vamos a dos días, no tienes el mismo estatus» valoraba Jesús Rodríguez que, asumiendo las obligaciones económicas a las que deben hacer frente las instituciones, recordaba cómo «el ciclismo ha sido el deporte número uno en Ávila en cuanto a deportistas profesionales y es su deporte rey.Nuestro trabajo está ahí, a partir de aquí, que cada uno juzgue».

En este aspecto llamó a la reflexión David Navas. «Pensábamos que este año podía ser más fácil.El año pasado la gente quedó contenta.Los equipos, los corredores, patrocinadores, instituciones...Pero este año nos ha costado aún más esfuerzo» advertía David Navas, que hacía una interesante llamada de atención. «Hay que reflexionar, ver qué está pasando.Estamos muy por debajo de los presupuestos –cerca de 55.000 en el caso de la ronda abulense– que tienen otras muchas vueltas. La Vuelta a Ávila tiene que estar para quedarse. Son ya 48 ediciones. Se tiene que quedar».

Punto de inflexión en un día para estar «contentos» con la puesta de gala de esta edición de 2024. «El año pasado fue una toma de contacto para comprobar cómo estaba el nivel del pelotón nacional Elite - Sub'23. No quisimos hacerla dura hasta los puntos finales. No sabíamos la diferencia que podía haber entre los corredores.»Comprobaron cómo «el último día acabó mucha gente, por lo que este año hemos querido darle un toque más». El resultado son tres días de competición, 368 kilómetros, un recorrido muy similar «pero con un puntito más de dureza» con once puertos, entre ellos Mijares ySerranillos.

Un recorrido con protagonismo para localidades como El Fresno, Cardeñosa, Maello, Las Navas del Marqués, Martiherrero, Chamartín, El Arenal, Arenas de SanPedro, Navarredondilla, Mijares, Burgohondo o El Barraco. Una edición en la que se espera el protagonismo de dos corredores abulenses como son Carlos Gutiérrez, presente en el Palacio de Los Serranos junto a David González y DiegoRubio entre otros rostros conocidos, y NoelMartín, de los que ya se habla para la disputa del triunfo final. «Este año tenemos la suerte y la posibilidad de que un corredor abulense la pueda ganar».

Comenzará esta Vuelta a Ávila el viernes 5 de julio con la primera etapa El Fresno - Las Navas del Marqués de 98,6 kilómetros, pasando junto a Ávila en dirección a Cardeñosa, Las Berlanas, Gotarrendura,Velayos oMaello con los ascensos a la Cruz de Hierro y La Lancha en los últimos kilómetros antes de llegar a Las Navas.

El sábado 6 de julio segunda etapa Martiherrero - Arenas de SanPedro de 123,2 kilómetros.Un inicio en dirección a Chamartín con el ascenso a Las Fuentes en los primeros kilómetros. Tomará el pelotón dirección hacia Muñana y Narros del Puerto para dirigirse hacia el Puerto de Menga, El Pico –no se considera ascenso– y La Centenera. El pelotón tomará dirección hacia ElArenal, El Hornillo, Guisando y Arenas.

Se cerrará la Vuelta a Ávila 2024 con una etapa «muy similar a la del año pasado» aunque con evidentes matices. Tercera etapa –domingo 7 de julio– con salida en Navarredondilla y llegada en El Barraco.De inicio subida hacia Los Aguilones, pasando por Navarrevisca y ascenso al Puerto de Serranillos. Pasará el pelotón por Pedro Bernardo y Gavilanes para ascender Mijares. De ahí a Villanueva de Ávila y ascenso a Puerto Morisco en dirección a Burgohondo y Navaluenga, desde donde se afrontará el final de etapa con el ascenso a San Juan y final en El Barraco. «Buscamos lo mismo que el año pasado pero con un poco más de dureza.El desgaste será mayor».

Serán un total de 18 equipos. Junto al Aluminios Cortizo de Carlos Gutiérrez o el Lasal Cocinas Louriña de Noel Martín, llaman la atención equipos como el Caja Rural, uno de los más potentes en la categoría Elite-Sub'23, el Eolo Kometa...

Patrocinará el maillot de la general la Diputación de Ávila, Zarza Calvo el Sub'23, Diego Díez la Montaña, Ávila Auténtica la Regularidad, SurÁvila las Metas Volantes, Kerbest la Combatividad y la UCAVal Primer Abulense.