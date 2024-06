Una Vuelta a Ávila 2024 para valientes

Lo avisa el vídeo promocional. «Dureza, esfuerzo, disciplina, sacrificio... Así es la Vuelta Ciclista a Ávila» reza como uno de sus lemas la 48º edición de la ronda abulense en este 2024. No es una forma de hablar ni un eslogan facilón. Lo reconoce quien la ha diseñado, David Navas, uno sus responsables y organizadores. «Me han dicho que me estaba pasando, pero ésta es la Vuelta a Ávila» reivindica el exciclista abulense ante un recorrido «al que le hemos querido dar un puntito más de dureza».Porque tras una primera edición en 2023 de su mano y la de Jesús Rodríguez 'El Pájaro' que les sirvió para calibrar las fuerzas del pelotón Elite-Sub'23, ahora llega una edición de verdad. «Me alegro de no tener que correrla» ironizaba David González (Caja RuralSeguros RGA) cuando sobre el escenario del auditorio delPalacio Los Serrano, y acompañado de Carlos Gutiérrez, que sí la correrá –«Nos has puesto una Vuelta muy dura»– valoraban una a una cada una de las etapas. En total serán 368 kilómetros, 3.368 metros de desnivel, más de una decena de puertos –entre ellos los míticos Serranillos y Mijares– y tres días de competición –del 5 al 7 de julio– con inicio en El Fresno y final en El Barraco, donde volverá a coronarse el vencedor de esta nueva edición de 2024.

Etapa 1

El Fresno -Las Navas del Marqués

Comenzará la Vuelta Ciclista a Ávila 2024 desde la localidad de El Fresno con una primera etapa de 96,68 kilómetros y 1.502 metros de desnivel. A las 16,45 horas se dará la salida desde la localidad abulense. Partirá el pelotón por la AV-P-402 y la N-110 hacia Ávila. Rozarán la ciudad amurallada, no la tocarán. Seguirán por la N-501 y AV-P-101 hacia Narrillos de San Leonardo, Cardeñosa, Las Berlanas, Gotarrendura,Pinar de Navares (AV-P-108),Vega de Santa María, Velayos (AV-P-207), Maello, Blascoeles y Aldeavieja hacia los dos ascensos de la jornada, la Cruz de Hierro (3ª categoría) y La Lancha (3ª categoría), para buscarNavalperal de Pinares y giro hacia Las Navas del Marqués, meta de la etapa, donde se espera la llegada entre las 19,05 y las 19,22.

«Es una etapa dura.Que se olviden los sprinters» avisa David González (Caja Rural), conocedor del terreno. «La Cruz de Hierro y La Lancha se encargarán de hacer la selección.No son muy duros, pero se encadenan» señalaba el ciclista profesional del Caja Rural, sin olvidar el circuito y llegada a Las Navas, «que pica hacia arriba». Una etapa para tratar de estar «delante» advierte de antemano Carlos Gutiérrez.

Etapa 2

Martiherrero -Arenas de San Pedro

El sábado 6 de julio se disputa la segunda etapa entre Martiherrero y Arenas de SanPedro, con 123,2 kilómetros, 2.053 metros de desnivel y tres ascensos camino de la localidad arenense. A partir de las 11,15 horas está prevista la salida desde la localidad de Martiherrero a través de la AV-110 y AV-120 hacia localidades como Chamartín, Cillán,Muñico y SanJuan del Olmo. Terreno quebrado con el ascenso al puerto de Las Fuentes (2ª categoría). Seguirá el pelotón hacia Muñana, Narros del Puerto yMengamuñoz (N-502) picando la carretera hacia arriba con el ascenso al puerto de Menga (3ª categoría).Buscará el pelotón elPuerto del Pico por su cara amable.No se ha considerado ascenso. «No lo he querido puntuar. Si lo metíamos, nos quedábamos sin categorías para la última etapa» explicaba David Navas. Por la AV-P-711 la carrera buscará el puerto de La Centenera (3ª categoría), El Hornillo y las rampas de Guisando (1ª categoría) para cerrar –a través de la AV-924– la jornada en Arenas de SanPedro, con llegada prevista entre las 14,10 y las 14,29 horas.

Jornada «en la que quería meter un punto de emoción» señalaba Navas. «Una etapa muy dura, de puertos encadenados, carreteras rugosas, de esas en las que se agarra la bicicleta.No hay un metro llano donde recuperar» analizaba David González. Por delante 120 kilómetros y desde el inicio aviso de fuga. «Al final llegará el pelotón roto. Es una etapa para gente en forma». Porque como avisa Carlos Gutiérrez «es una etapa donde la fatiga se acumulará en las piernas y a la parte final llegará un grupo pequeño y selecto».

Etapa 3

Navarredondilla -El Barraco

La traca final, como no podía ser de otra manera, aguarda el domingo 7 de julio con la tercera y última etapa con inicio en Navarredondilla y final en El Barraco. Por delante 146 kilómetros y 3.094 metros de desnivel. Una jornada muy similar a la del año pasado aunque con una vuelta de tuerca. «Recorrido similar pero dureza multiplicada».

Salida a las 10,30 horas desde Navarredondilla con el primer puerto a la vuelta de la esquina, Los Aguilones (3ª categoría) en el kilómetro 8 de carrera. La carrera enlaza localidades como Navatalgordo o Navarrevisca –«una zona por la que pican ya las piernas»– para afrontar el ascenso a Serranillos (2ª categoría). A partir de ahí Pedro Bernardo y Gavilanes para volver a mirar hacia arriba con el puerto de Mijares (1ª categoría), «no tanto por la dureza sino por la longitud». La carrera seguirá por Villanueva de Ávila y el puerto Morisco (1ª categoría), «corto pero muy duro». Pasará el pelotón por Burgohondo y Navaluenga para girar por la AV-P-417 hacia el último ascenso, el puerto de SanJuan de la Nava (2ª categoría) para enfocar en bajada la meta en El Barraco, situada en la zona de las piscinas, en recuerdo a Chava y en homenaje a Víctor y Carlos Sastre sobre las 14,20 y las 14,48 horas.

«Una etapa de verdad, de mucho desnivel, de mucho desgaste. Etapa dura y larga» apuntaba Carlos Gutiérrez. «Una jornada por los puerto míticos de la zona, largos. Mijares es un puerto de una hora. Ahí no puede esconderse ningún líder. El puerto de San Juan acabará de decidir» comentaba David González.