Al volante bajo cero

No coger el coche si podemos evitarlo. Ese es el principal consejo que los expertos en conducción dan para evitar riesgos en condiciones adversas motivadas por el hielo y la nieve. Una situación a la que los conductores abulenses se enfrentan con cierta frecuencia teniendo en cuenta que los inviernos en la provincia de Ávila son muy fríos y que es muy habitual que durante estos meses las temperaturas bajen de cero.

Por eso, y ante situaciones de nieve o hielo, lo primero que deben plantearse los conductores es «si es imperiosamente necesario conducir o podemos evitarlo en determinados escenarios», tal y como apunta Roberto Ramos, director de la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que recuerda que en el caso de no tener otra alternativa es «necesario extremar la precaución al volante» ante la aparición de hielo en la calzada. «Conducir con nieve o hielo es muy peligroso», asegura también Óscar Jiménez Albarrán, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Ávila de CEOE, quien en estas situaciones recomienda «aumentar la distancia de seguridad» y conducir con «prevención» teniendo en cuenta que «circulando a partir de cuatro grados o menos, y sobre todo con lluvia, en zonas sombrías nos podemos encontrar con hielo». Por eso, al acercarse a una curva o a una pendiente, Jiménez Albarrán recomienda levantar el pie del pedal para, en el caso de encontrar una placa de hielo, que el coche lo haga a la menor velocidad posible.

Y si pese a la precaución nos adentramos en una placa de hielo, Jiménez Albarrán recomienda ser «muy suaves en la conducción», no pisar nunca a fondo los frenos ni el acelerador porque se pueden bloquear las ruedas así como «utilizar siempre marchas largas, excepto cuando bajemos un puerto, que hay que utilizar la marcha más corta posible». Además, en el caso de modelos híbridos o automáticos, Jiménez Albarrán recuerda que «hay vehículos que tienen la opción de conducción snow o winter que ayudan a la conducción en estas circunstancias adversas».

Además de mayor distancia de seguridad y más precaución, hay otras cuestiones a tener en cuenta por los conductores cuando se conduce en invierno y más en provincias como Ávila, donde las temperaturas pueden llegar a ser muy bajas. Por eso, el portavoz de la patronal abulense de autoescuelas aconseja a los conductores de Ávila que siempre lleven cadenas en el coche, «cualquiera mientras estas sean homologadas». Consciente de que las cadenas de hierro son difíciles de poner, Jiménez Albarrán opta incluso por las de tela, «muy fáciles de poner» y que producen mucha adherencia con nieve. «Hay que llevarlas siempre en el maletero», recomienda este experto que también recomienda llevar siempre ropa de abrigo en el coche y llenar el depósito si vamos a conducir en condiciones meteorológicas adversas.

«Todos los vehículos de Ávila deberían llevar neumáticos de invierno», apunta el presidente de la patronal abulense de autoescuelas otro de los consejos básicos para circular con seguridad durante el invierno por esta provincia. Estos neumáticos están diseñados para mejorar el agarre y evacuar el agua y la nieve», explica Jiménez Albarrán el porqué de llevar este tipo de neumáticos cuya composición, además, ayuda a que el agarre no se reduzca cuando las temperaturas son inferiores a 7 grados, lo que en lugares como Ávila es muy habitual durante todo el invierno.

En cuanto a los vehículos eléctricos, el también responsable de la autoescuela Adaja recuerda a los conductores de este tipo de coches que «con las bajas temperaturas las baterías pierden autonomía» y que esa es una cuestión a tener en cuenta a la hora de calcular cuántos kilómetros podemos realizar antes de tener que recargar.

También a la hora de estacionar hay algunos consejos a tener en cuenta cuando el vehículo se aparca con nieve o a temperaturas bajo cero, indica Jiménez Albarrán que aconseja «no tensar a tope el freno de mano» porque al helar luego puede costar quitarlo y «dejar siempre una marcha enganchada». También, poner un cartón en la luna sujeto con los limpiaparabrisas no solo para que las escobillas no se estropeen sino para que el cristal no se hiele. En este punto recuerda el portavoz de las autoescuelas abulenses que a la hora de conducir «hay que hacerlo con todos los cristales limpios» ya que hacerlo con parte de las lunas o las ventanillas heladas nos puede acarrear una multa. «Todos vemos por la mañana a gente que conduce viendo solo por una parte de la luna y con el resto del coche helado», afirma el presidente de la asociación de autoescuelas de Ávila una situación muy común y peligrosa por cuanto conducir así limita la visibilidad del conductor. «Hay un líquido, descongelador, que con echar un poco en cada ventana, descongela enseguida», cuenta este profesor de autoescuela el último consejo para que los abulenses cojan el coche en invierno con la mayor seguridad.