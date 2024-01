"Observamos cierta relajación en las conductas al volante"

En el año recién concluido once personas perdieron la vida en los diez accidentes mortales ocurridos en las carreteras abulense, son tres fallecidos menos que en 2022, pero la estadística de mortalidad continúa lejos de los valores registrados en años anteriores. De éste y de otros asuntos de actualidad, como es el mantenimiento de las cifras de fallecidos entre el colectivo de motoristas o el carné por puntos, preguntamos al jefe provincial de Tráfico de Ávila, Santiago Izquierdo, que subraya el importante papel que juega el factor humano en la siniestralidad mortal en carretera.

El balance de siniestralidad vial deja once fallecidos en las carreteras abulenses en 2023, son cuatro menos que en 2022, pero la cifra sigue por encima de la mortalidad de los años 2019 (7), 2020 (6) y 2021 (5). ¿A qué causas atribuye que el número de fallecidos duplique los de 2021?

Efectivamente, el trienio 2019-2021 supuso alcanzar de manera consecutiva tres mínimos históricos en cuanto al número de víctimas en carretera, mantener esas cifras no es fácil y el repunte de los dos últimos años así lo indica. Por ello debemos no bajar la guardia. No hay una causa única en el aumento de fallecidos pero sí que podemos mencionar factores como el aumento de desplazamientos, de la movilidad después de la pandemia, así como una cierta relajación observada en las conductas al volante.

El informe anual de la DGT revela el tipo de siniestros mortales (salidas de vía, colisión frontal o lateral, etc) pero no cita las causas de esos accidentes (distracciones, exceso de velocidad, consumo de alcohol y drogas, somnolencia, etc.). ¿Cuáles son las que están detrás de los diez accidentes mortales ocurridos en la provincia en 2023?

La velocidad inadecuada, junto con las distracciones al volante, juntas o por separado, están detrás del 90% de los siniestros en la provincia, es decir, el factor humano es el más importante en los siniestros mortales de tráfico.

Hay una serie de carreteras de la provincia de Ávila muy valoradas por los motoristas, que circulan por ellas sobre todo los fines de semana como forma de ocio. El elevado número de motos que se concentran en ellas propicia que sean habituales los accidentes con motos implicadas. De hecho, de los once fallecidos cuatro eran motoristas, la misma cifra que el año anterior. ¿Qué se puede hacer para combatir este problema, dado que es recurrente?

Lo más importante es tomar las máximas precauciones cuando nos ponemos al volante, más aun en el caso de los motoristas donde la carrocería del vehículo es su propio cuerpo. Por tanto hacer un llamamiento a la máxima prudencia a los motoristas, que disfruten de nuestros paisajes y nuestras carreteras pero que no olviden en ningún momento el riesgo que corren cuando realizan conductas imprudentes o bajan la guardia al volante. Mejorar la formación, educación y concienciación de estos conductores son los pilares sobre los que debemos asentar nuestras actuaciones junto con otras medidas a adoptar como la intensificación de la vigilancia en carretera por parte de la ATGC así como por el aire mediante vuelos de vigilancia con el radar Pegasus y drones para controlar los comportamientos imprudentes y los excesos de velocidad. Vamos a realizar, al igual que en 2023, diversas campañas de vigilancia y control específicas dirigidas a motoristas. También vamos a continuar con el proyecto de identificación y señalización de los tramos de mayor peligrosidad para motoristas entre otras medidas que están en fase de estudio. También estamos en contacto con los titulares de las vías para el estudio y toma de medidas, ya que es una responsabilidad compartida entre todos.

Precisamente, la DGT implementará nuevas medidas dirigidas a conductores de motos con las que tratará de reducir la elevada mortalidad de este colectivo también a nivel nacional. En este sentido, se prevé endurecer las pruebas para la obtención del permiso A que da acceso a los modelos de alta cilindrada, con un mayor peso de la conducción en carretera. Y se acabará con la convalidación automática que permite que el conductor de un turismo con al menos tres años de experiencia, pueda conducir motos de hasta 125 cc y 15 CV de potencia sin examen alguno, de manera que a partir de ahora tendrán que realizar un curso específico. ¿Qué opinión le merecen estas medidas?

Teniendo en cuenta que los motoristas son el único colectivo de víctimas en el que las cifras de fallecidos no descienden en los últimos años todas las medidas que adoptemos se consideran necesarias.

¿Qué influencia tiene en la estadística de mortalidad vial de la provincia de Ávila que aquí apenas haya vías de alta capacidad y que, por tanto, la mayoría de los conductores circulen por carreteras convencionales?

Si tomamos como referencia el balance 2023 presentado la semana pasada, se puede comprobar que se producen más fallecidos en carreteras convencionales que en vías de alta capacidad a nivel nacional. Como he señalado anteriormente, de los factores que pueden influir en un accidente, el factor humano está detrás del 90% de los siniestros. Es fundamental que entendamos que debemos adaptar nuestra conducción y la velocidad a la que circulamos a las condiciones de la vía, que tengamos nuestro vehículo en las mejores condiciones (neumáticos, suspensión, visibilidad, etc.) y que cuando nos pongamos al volante vayamos con la máxima atención en la conducción, evitando las distracciones por ejemplo el móvil, y sin haber ingerido ninguna sustancia que pueda afectar a la conducción (alcohol y otras drogas…)

¿Cuántos conductores perdieron todos los puntos del carné en 2023 en la provincia de Ávila?

63 el año pasado y 893 desde que se instauró el permiso por puntos en el año 2006.

¿Hay un perfil del conductor que pierde el carné?

No hay un perfil único pero si podríamos definir uno de los que más se repite como a un varón de mediana edad y con cierta frecuencia sancionado con pérdida de puntos por infracciones relacionadas el consumo de alcohol y otras drogas al volante.

¿Cuáles son los incumplimientos más habituales para perder todo el saldo de puntos?

Las infracciones más habituales con pérdida de puntos son: uso del móvil, excesos de velocidad, no hacer uso del cinturón de seguridad y el consumo de alcohol y otras drogas al volante.

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila se queja de forma sistemática del atasco que se produce sobre todo en verano de aspirantes a obtener el permiso de conducir que no pueden examinarse cuando quieren debido a la falta de examinadores en la provincia. ¿Para cuándo una solución a este problema?

En la provincia de Ávila el 30% de las escuelas de conductores tiene su sede principal en provincias limítrofes, por lo que muchos aspirantes de esas provincias limítrofes acuden a la nuestra para obtener su permiso de conducir y como en anteriores veranos se ha producido un gran incremento del número de aspirantes que en esa época del año deciden obtener su permiso de conducir en Ávila. Formar a un alumno para presentarse a la prueba práctica en condiciones de superarla supone un plazo medio aproximado de 2 meses y actualmente una vez aprobado el examen teórico, el plazo para que el aspirante pueda realizar la prueba práctica es de 23 días en nuestra provincia. Cabe recordar que el aspirante cuenta con dos años de plazo para, una vez aprobada la prueba teórica, realizar la prueba práctica donde desee. Además son las escuelas de conductores las que eligen que alumnos presentan a examen, no la Dirección General de Tráfico.