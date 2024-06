«Si tuviera que escoger otra vez, escogería el teatro»

Ella es la voz y el cuerpo de Doña Fina, en La que se avecina. Y fue la Adela Giner de 'Amar en tiempos revueltos'. Pero Petra Martínez es también toda una 'chica Almodóvar' y Premio Nacional de Teatro 2022 junto a su marido, Juan Margallo, entre otros muchos logros de un curriculum digno de aplauso. Toda una dama de la interpretación. Y es, también, perfecta merecedora, del Premio a la Trayectoria Profesional de los XIX Galardones Alcazaba, que se celebrarán el próximo 3 de junio

¿A qué sabe un premio a toda una vida de trabajo?

Es una sensación muy bonita porque todo lo que he hecho en esta profesión para mí ha sido maravilloso, divertido, me lo he pasado muy bien. Juan y yo, decimos muchas veces, '¿no tienes la sensación de que va a venir alguien y te va a decir, venga, ya está bien de tonterías, ahora a trabajar?'. Que te den un premio por esa trayectoria tan feliz que has hecho es el colmo de las alegrías. Así que sabe a maravilla.

Una trayectoria marcada por el teatro, pero también por el cine y la televisión. ¿Es posible elegir alguna disciplina o es como preguntar a un padre a qué hijo quiere más?

Cada una tiene su momento. Por ejemplo, yo siempre diría que soy una actriz de teatro, porque empecé allí.Estudié tres años con el señor William Layton.Esos años de primeros aprendizajes lo tengo como algo idealizado a tope. Luego mis giras, cuando nos prohibían las obras, que nos íbamos por la emigración y por el exilio...Era tan interesante, tan maravilloso. Y para mí el teatro tiene algo que es mi vida.

Cine no he hecho mucho, pero lo que he hecho ha estado bien pensado y lo he querido y amado en otra época de mi vida.

Y la televisión tiene algo de teatro, aunque parezca mentira. Sobre todo en una serie como 'La que se avecina', en la que llevo nueve años. La gente al reconocerte por la calle es como el aplauso final del teatro. Tener un personaje que moldeas durante nueve temporadas te da la sensación de lo que pasa en el teatro, en donde vas moldeando los papeles.

Así que al final de todo te puedo decir que, efectivamente, no puedes querer a un hijo más que a otro. Pero si tuviera que escoger otra vez, creo que escogería el teatro, pero lo veo desde un punto de vista completamente artificial, porque no volvería a hacer teatro como cuando era joven.Lo escogería por algo idílico, pero es muy difícil escoger en esta profesión cuando tienes la suerte que he tenido yo, que me he divertido mucho en las tres.

Hablando de televisión, ahora se abren nuevas perspectivas, con las nuevas plataformas, en las que empieza a tener presencia...

Sí, he trabajado en Netflix y en Prime. Se abre algo importantísimo a nivel artístico, porque trabajar en las plataformas supone que te ven en todo el mundo, pero también son importantes a nivel económico. Porque hay mucho más trabajo en este momento para actores, directores, guionistas...

¿Y qué proyectos tiene ahora sobre la mesa?

Sigo haciendo 'La que se avecina' hasta agosto.En julio voy a hacer una película, pero hasta que no empiece a rodarla no me gusta decir mucho. Pero estoy muy ilusionada.Es una película muy bonita con una directora maravillosa, con actores geniales y el papel no es protagonista pero tiene unas escenas muy potentes y bonitas. Y en septiembre haré otra película que también me ha gustado. Y el año que viene me gustaría hacer una obra de teatro.

Desde luego es una agenda muy intensa. Como intensa es también su presencia en Instagram. ¿ Alguna vez imaginó que iba a tener más de 326.000 seguidores?

'No! Además es que nunca me he puesto de lleno a decir, 'voy a ver si consigo 326.000 seguidores'. Empezó con algo muy curioso.Había un Instragram de Petra Martínez Pérez que no era yo. Yo les dejé. Hasta que un día vi que vendían cosas. Y Paz Padilla, que es tan lista, les amenazó con llevarles a la policía. Y se acabó. Y entonces dije, pues me lo voy a poner yo. Empecé tontamente, en el cuarto de baño. Me hacía gracia no necesitar a nadie para hacer ese trabajo audiovisual. Y es verdad que me divierto, porque me gusta lo que pone la gente, intento contestar...

¿Hay algún actor, director con el que le gustaría trabajar?

Me llamaron de una serie que trabajaba Javier Cámara, porque le apetecía trabajar conmigo. Y no pude porque estaba haciendo algo. Pero me quedé con ganas de hacer algo con él, porque además le conozco de cuando empezaba en la Escuela deArte Dramático.

Y a los que comienzan en el mundo de la interpretación, ¿qué consejos les daría?

Es difícil y se necesita tener una preparación, como para casi todo. Para la voz, para el cuerpo, para la interpretación en sí, porque hay técnicas que te ayudan mucho y eso te ocupa un tiempo antes de meterte a hacer castings. Creo que dos o tres años como mínimo de preparación son fundamental.

Y hay que insistir en 'ser pesado', como dice mi marido. En ir a los sitios, si te dicen que no probar de otra forma... Porque realmente es muy difícil. Hay mucha gente en esta profesión y aunque hay plataformas, más teatros y más espacios, hay muchísimos más actores.

Bueno, y buscarte un representante, que a lo mejor tiene que ser nueva como tú.

Y no hay que olvidar la Unión de Actores. Cuando empiezas a trabajar es conveniente.Se paga poquito y ahí tienes una bolsa de trabajo que también es interesante.

Por último, ¿conoce Ávila?. ¿Va a poder visitar Ávila durante su estancia aquí?

Pues he ido más veces, claro. E intentaré hacer todo lo posible para poder dar un paseo.