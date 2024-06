Carlos Santos (Murcia, 1978) es uno de los premiados en la XIX edición de los Premios Alcazaba. Será la segunda ocasión en la que reciba el reconocimiento abulense tras ser galardonado hace un par de año, aunque no pudo acudir a la gala celebrada en Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte por trabajo. Esta vez sí que asistirá para recoger el premio al mejor actor multidisciplinar y agradece a la organización este nuevo reconocimiento.

¿Este galardón tiene un sabor especial para usted?

Sí, porque es es el segundo galardón que me dan en los Alcazaba. Me concedieron otro hace dos años, pero en el último momento no pude ir a recogerlo. Fue mi hermano con mi cuñada y pasaron un día maravilloso en Ávila. Les trataron fenomenal y volvieron hablando maravillas de los premios. Me ha sorprendido mucho que me hayan vuelto a premiar. Esta vez, si nada me lo impide a última hora sí que iré a la gala para poder disfrutar lo que disfrutó mi hermano hace dos años.

Le premian como mejor actor multidisciplinar. ¿Se considera un actor multidisciplinar?

Creo que lo de multidisciplinar viene por mi faceta con la música. Siempre cuento que aprendí a cantar y a interpretar canciones propias con mi banda antes que a actuar. Creo que es un poco por eso. En este caso si cabe con más razón, porque acabo de grabar con mi banda un LP que vamos a sacar en breve. Ya lo tenemos remasterizado y está solo a falta de llevarlo a maquetación para fabricarlo en vinilo. Lo vamos a sacar también en múltiples plataformas como Spotify o Amazon Music. Este año será el primero en el que publique oficialmente algo con mi banda Say Her Name. El primer tema se va a llamar Laura, dedicado a mi hermana que falleció hace poco más de un año. Será un homenaje hacia ella.

¿Cómo disfruta más Carlos Santos: haciendo películas o series, subido a un escenario o como cantante?

Es la pregunta del millón. Probablemente mi faceta como cantante sea la más catártica de todas, porque es la más libre. Cuando vamos los viernes al estudio, a nuestro local, nos dejamos llevar por la música y a darle forma a las ideas que van surgiendo. Pero, a la hora de subirse a un escenario, se me pone el culo prieto, porque dependes de muchas sensaciones. La interpretación es a lo que me dedico, a lo que quise dedicar mi vida y es de lo que tengo la suerte de poder vivir. Trabajar con José Luis Garci, hacer Los Hombres de Paco o los proyectos en los que estoy ahora inmerso. Son proyectos con los que disfruto muchísimo. Al final lo importante siempre es la historia y el personaje,que te atrapen y que quiera contar y formar parte de esa historia.

Quizás su papel más recordado es el de Povedilla en Los Hombres de Paco. ¿Qué conserva de ese personaje?

Aún conservo las gafas que usé durante cinco años. De él mantengo todo, muy buenos recuerdos. Para mí fue un entrenamiento actoral brutal, porque tuve la suerte de interpretar un personaje que, aunque pudiera parecer caricaturesco, tenía muchas aristas. Tuve la oportunidad y la suerte de experimentar y descubrir un montón de cosas sobre mí como actor. Si me preguntan cuál es el personaje al que más cariño le tengo en mis casi 25 años de carrera, respondería José Luis Povedilla, sin duda.

Lleva 25 años de carrera como intérprete y muchos proyectos a sus espaldas. ¿Con cuál ha disfrutado más?

Con Povedilla disfruté mucho. Trabajando a las órdenes de Alberto Rodríguez disfruté una barbaridad. De Perdidos a Río fue un gran rodaje, nos lo pasamos muy bien. En Villaviciosa de al lado fue un desparrame con Leo Harlem, Arturo Valls, Yolanda Ramos, Belén Cuesta... Un proyecto con el que lo pasé muy bien, pero desgraciadamente no salió bien fue Ella es tu padre. Durante cinco meses sufrí una caracterización diaria de cuatro horas más otra hora para desmaquillar. Mi día a día era rodar y dormir. Era un esfuerzo titánico. Pero lo disfruté mucho y pude trabajar con mi chica, Raquel Álvarez. La mala suerte hizo que el proyecto no cuajara. Ya habían llegado las grandes plataformas, y el panorama de las series en abierto había cambiado. Pero le tengo mucho cariño al personaje de Avelina.