No es un sueño, es una realidad. El Real Ávila quiere y puede colocarse segundo –además de colíder– en un sábado en el que afronta uno de esos partidos «que lo tienen todo», empezando por el rival y siguiendo por el premio, la oportunidad de colocarse segundo. Ya lo tuvo en sus manos en aquella cuarta jornada en la que el empate del Numancia abrió a los encarnados la oportunidad de sumar de tres para codearse en lo más alto de la clasificación junto a los sorianos. El patinazo en casa ante el Escobedo lo impidió. «Ojalá dentro de dos o tres semanas volvamos a estar en esa situación. Ojalá volvamos a jugar muchos partidos como éste en los que, dándose la victoria, pudiéramos estar en esa situación» decía entonces Miguel de la Fuente. Dicho y hecho. Aquella derrota, que amenazó con hacer un daño innecesario e impropio, reafirmó la sensación de que la línea trazada era la correcta. Las victorias ante el Rayo Cantabria y el Guijuelo dejaron claro que el inicio de los chicos del Adolfo Suárez no era flor de un día. Ahora el Real Ávila vuelve a estar ante esa tesitura, la de jugar por tres puntos con los que ser colíderes junto a unNumancia que, eso sí, tendrá que jugar el domingo con el UP Langreo, que tiene en sus manos una mejor diferencia de goles –9 a 4 respecto a los abulenses– pero que ahora mismo está a tres puntos de distancia. Si gana el Real Ávila, dormirá junto a ellos. Es el premio que persiguen los encarnados, el mismo que motiva alReal Avilés, en estos momentos segundo con los mismos puntos –13– que los encarnados. Dos equipos, un mismo sueño. Aquello que mueve al Real Ávila es lo mismo que remueve las emociones a los de Javier Fernández Rozada, que aguardan en el Román Suárez Puerta, un campo que empuja mucho –«no sólo es la cantidad de gente que meten sino cómo lo viven»– y que puede ser una de las claves del mejor partido de la jornada.

No sólo comparten los puntos y la situación en la tabla, no sólo coinciden en los motivos para ganar, sino que les igualan sus fortalezas. Es el Real Ávila el equipo más sólido de todo el fútbol profesional. Sólo han encajado un gol y fue en casa. Lejos del Adolfo Suárez, ninguno. Es el Real Avilés el mejor equipo local en el Grupo 1 de Segunda RFEF.Seis goles a favor, ninguno en contra. «El que meta antes tendrá mucho ganado. Lo dicen los datos» reconoce Miguel de la Fuente, que avisa que el partido pasará por muchos momentos, los de defender y los de atacar. «Tenemos mecanismos para ello» señala. No estará en ese engranaje Toper y Sissé.Tena, por asuntos personales, es duda para el partido.