El alcalde de Ávila, Jesús ManuelSánchez Cabrera, pidió a los grupos políticos de la oposición, PP, PSOE y VOX una reflexión sobre la situación de «bloqueo económico a la que han sometido a la ciudad durante este año», y de cara a las ordenanzas y el presupuesto municipal de 2025 se dirigió a ellos para decirles que «ya no pido que nos apoyen, pero sí al menos que nos dejen hacer con una abstención»

«Si quieren», comentó, «el equipo de gobierno está dispuesto a asumir el desgaste de ser quien tenga que subir las tasas e impuestos municipales, y ellos simplemente que se abstengan. Es decir, que dejen trabajar. Si quieren nos pueden criticar y decir lo que quieran de nosotros, pero nosotros somos un equipo de gobierno serio, honesto y trabajador, que lo que quiere es dar respuesta a las necesidades de nuestra ciudad, que son las que se recogen en estos documentos que ahora hay que aprobar».

Para Sánchez Cabrera,«la situación es muy sencilla. No se trata de hacer trucos de magia, sino de buscar soluciones a las necesidades que tienen los abulenses. El Ayuntamiento necesita financiación para poder prestar esos servicios y para poder conceder esas subvenciones. Si queremos más y mejores servicios y que podamos seguir prestando ayuda a todas las asociaciones y colectivos que tanto bien hacen en nuestra ciudad, necesitamos contar con financiación, y eso pasa por esa actualización de tasas e impuestos. De lo contrario», dijo, «estaremos de nuevo en la situación de bloqueo de la que espero que todos hayamos aprendido», por eso «pido a los tres grupos políticos de la oposición es que no hagan lo que hicieron en el ejercicio 2024, que no lleguen a ese bloqueo, que no es bueno para nadie, no para los abulenses, que ven recortadas las ayudas, ni para PP, PSOE y VOX».