El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ávila califica de «prepotente, victimista e irresponsable» la comparecencia del alcalde en la que ha presentado públicamente su proyecto de presupuestos municipales y ordenanzas fiscales para el año 2025.

«El alcalde vuelve a la carga y pretende dejar pequeño el hachazo fiscal que dio en 2020 a los abulenses con un proyecto para 2025 que es la guillotina para la economía de las empresas y las familias de esta ciudad, con una subida masiva de impuestos, tributos y tasas escandalosa, con el IBI disparado un 9,94 % como propuesta estrella impositiva», aseveran los ediles del Partido Popular.

El proyecto de cuentas y ordenanzas presentado por XAV es «prepotente» porque «envía un mensaje decepcionante a la oposición: 'son lentejas', y muestra la nula capacidad negociadora de un alcalde que intenta jugar sistemáticamente con la oposición y la opinión pública», de ahí que el PP considere «irresponsable» asegurar que, «si la oposición quiere mejores instalaciones deportivas, limpieza, autobuses urbanos, fiestas, ayudas a entidades y demás aspectos que atañen a la vida de la ciudad, la única vía es subir impuestos; en primer lugar, porque no es solo la oposición la que quiere una Ávila mejor, sino todos los abulenses, que llevan cinco años padeciendo la charlatanería de quien demuestra día tras día que es un pésimo gestor; y en segundo lugar, porque reincide en su falta de empatía con familias y empresas, a las que no deja de pedir esfuerzos sin hacer él ni uno solo».

Por último, los ediles del PP describen como «victimistas» y «falsarias» las palabras del alcalde, pues «la oposición no tiene ninguna mayoría porque no es un bloque; la mayoría, aunque no sea absoluta, la tiene XAV, y el alcalde es quien elude su responsabilidad de gobernar, tal y como prefirió una mayoría de abulenses en mayo de 2023». En este sentido, recuerdan «las líneas rojas de nuestro grupo para negociar son las que los abulenses conocen: explicaciones convincentes de cómo el Ayuntamiento ha llegado a esta situación económica tras el primer mandato de XAV, que el partido del alcalde ocultó antes de las elecciones del año pasado, y sacrificios por parte del equipo de gobierno, ya que el estado de las arcas municipales no da para mantener siete liberados».