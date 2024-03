Arévalo exige soluciones para su centro de salud

Los habitantes de Arévalo están hartos de la parálisis por las obras de reforma del centro de salud y el consecuente deterioro de la infraestructura. Un problema que llevan padeciendo durante años y que está provocando dificultades a la hora de que los profesionales sanitarios puedan atender a sus pacientes. Por este y otros motivos, esta mañana se ha producido una concentración frente al edificio en construcción para protestar ante la Junta de Castilla y León por esta situación. Una protesta, convocada por los sindicatos UGT y CCOO y por la Unión de Consumidores de Arévalo, a la que han acudido unas 300 personas, entre las que han estado diputados provinciales, senadores, procuradores y concejales del PSOE de Ávila, liderados por su secretario provincial, Jesús Caro, y que ha contado también con la presencia del secretario general socialista en Castilla y León, Luis Tudanca. También ha estado el secretario general del PSOE de Segovia y diputado nacional, José Luis Aceves. Sin embargo, ha sido notoria la ausencia de miembros de la corporación municipal y del alcalde, Vidal Galicia.

Las obras en el centro de salud llevan detenidas dos años (debían haberse concluido en un año), lo que provoca que no existan las condiciones adecuadas para que los médicos puedan atender a los pacientes. «Hay personal sanitario que se tiene que cambiar en los pasillos de urgencias, algunas especialidades se están dando en el Ayuntamiento y hay empleados trabajando en barracones. Esto es inadmisible», ha declarado Jesús Caro. El malestar es enorme entre los sanitarios y los usuarios, lo que motivó a UGT, CCOO y la Unión de Consumidores a movilizar a los vecinos de Arévalo para protestar por el mal uso del servicio público. «Decidimos hacer un llamamiento a la ciudadanía, para hacerles ver la necesidad de dar un toque de atención a la Junta, que es la responsable de esta situación», ha afirmado Blanca Alonso, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Arévalo.

La degradación de la Sanidad Pública que implica un centro de salud en ese estado no solo afecta a los arevalenses, sino que también supone un problema para los vecinos de ocho municipios de Segovia, además de una entidad de población menor. El diputado nacional segoviano José Luis Aceves ha reflejado la indignación que viven sus paisanos y criticó la labor política del PP y del Gobierno regional, liderado por Alfonso Fernández Mañueco: «Esto es un claro ejemplo de lo que hace el Partido Popular. Se dedica simplemente a hacer oposición al Gobierno de España sin atender ni sus competencias ni su gestión».

En los mismos términos se ha expresado Luis Tudanca, que ha ido más allá en su defensa de la Sanidasd Pública. « No puede ser que haya un Gobierno que permita que haya gente que haga negocio con nuestra salud. Estamos viendo como privatiza las intervenciones quirúrgicas por toda la Comunidad. Por eso no hay dinero y por eso, las obras de los centros de salud de Arévalo y de Madrigal llevan paralizadas más de dos años», se ha quejado Tudanca. El secretario general del PSOE en Castilla y León ha recordado que nuestra Autonomía es una de las dos que no ha aumentado la plantilla de sanitarios desde la pandemia, a diferencia de otras regiones de España. «Aquí hay menos profesionales, se paralizan los centros de salud, los sanitarios trabajan en condiciones indecentes y, al final, lo que sufre es la Sanidad Pública», ha manifestado. Pero también dejó claro que no van a ceder en su lucha por defender unos servicios públicos de calidad. «No nos vamos a rendir. Vamos a defender con uñas y dientes la sanidad pública. Porque, sin buenos servicios públicos, esta tierra no tiene futuro», sentenció.

Esta concentración ha supuesto un basta ya contra las políticas de la Junta. Javier García, secretario provincial de UGT en Ávila, así lo ha hecho saber con vehemencia y ha exigido al Gobierno autonómico «voluntad política para solucionar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de Arévalo y voluntad política y presupuesto para el Hospital de Arévalo». Por último, Jesús López, presidente de la Unión de Consumidores, ha reclamado unión a sus paisanos para lograr su objetivo de reactivar la reforma del necesario centro de salud. «Unámonos todos. Como no estemos unidos, perdemos todos. Vamos a luchar, que nos lo quitan», ha pedido a todos los manifestantes.

Una jornada reivindicativa en la que se ha reclamado que, de una vez por todas, se ponga solución a un problema que lleva enquistado más de dos años y que dificulta la calidad de vida y la salud de los arevalenses y del resto de la comarca.