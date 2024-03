«La senda de la Junta en materia de sanidad es ascendente»

«Creemos que la senda que tiene la Junta de Castilla y León en materia sanitaria es absolutamente ascendente y lo va a seguir siendo en el futuro». Con estas palabras defendía este miércoles el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, la sanidad abulense, una vez que este martes se conocía la convocatoria por parte de las Plataformas por la Sanidad Pública de Ávila (capital y elTiétar) de una manifestación para pedir mejoras en este ámbito.

«Estamos en época de manifestaciones promovidas por distintas plataformas que todas tienen un común denominador», reflexionaba Hernández Herrero, que aseguraba haberse reunido con la Plataforma por la Sanidad Pública. «He tenido la oportunidad de recibirles, junto a la gerente de Asistencia Sanitaria, y explicarles toda la política y las líneas estratégicas de la Consejería de Sanidad para Ávila», defendía su labor el delegado territorial, que aseguraba además que los miembros de esa plataforma han hecho «valoraciones son positivas, en un ejercicio de transparencia, de responsabilidad, de compromiso con la asistencia sanitaria de Ávila».

Hernández Herrero quería recalcar que «es la misma Consejería de Sanidad la que ha puesto en marcha con carácter pionero la unidad satélite de radioterapia; que ha construido un helipuerto; que acabamos de adjudicar el Hospital de Día Oncohematológico y que está ejecutando proyectos por más de siete millones de euros, con incremento de personal y con garantía de la atención primaria como de la atenciónespecializada».

Poniendo por delante en todo momento «el respeto a esas manifestaciones», el delegado aseguraba que su tarea no pasa por manifestarse sino por «levantar» el teléfono. «Yo levanto el teléfono constantemente y estoy en contacto con el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, con el consejero de Sanidad, que me atienden muy bien como delegado, y me consta que atienden también muy bien a las autoridades locales y provinciales, para tener una sanidad como la que tenemos, de muchísima calidad, de muchísimo compromiso con nuestros profesionales y con muchísimos medios materiales, humanos para que al final esa valoración que se hace desde el barómetro sanitario y desde otros organismos sea altísima».

En esta línea, hablaba de que Ávila cuenta con «unaAtención Primaria con más consultorios que municipios y que da la cita en cuatro días», así como con «una lista de espera que va mejorando considerablemente y unas mejores infraestructuras sanitarias. Eso es lo importante. Si además hay alguien que se quiere manifestar, lo respetamos, por supuesto, y mantenemos reuniones, porque creemos que es importante escuchar a todo el mundo».

arévalo. Y no olvidaba Hernández Herrero tampoco la concentración convocada este martes por CCOO, UGT y la Unión de Consumidores y en la que se exigían soluciones urgentes para el centro de salud de Arévalo.

En este caso, Hernández Herrero lamentaba la «presencia política muy intensa» en una manifestación por la que mostraba respeto y a la que, subrayaba, asistieron 200 personas «de una población muy superior» como lo es la de la ciudad de Arévalo.

«Nada nuevo se aportó en esa concentración», consideraba el delegado territorial sobre una manifestación con «presencia de cargos autónómicos y provinciales», algo que, en su opinión, persigue «la politización de un asunto que no debía estar en la agenda política como es la sanidad pública».

«Nosotros hemos estado trabajando con intensidad para que esas obras se retomen», se refería a las del centro de salud de Arévalo, «y así lo hemos anunciado reiteradamente».

Anunciaba Hernández Herrero que en este mes de abril se licitarán las obras, así como que ya se ha entregado ya el proyecto de adaptación. «Estamos trabajando para dar solución a un problema que se dimana de una licitación para reforma y mejora del centro de salud. No es que se esté reclamando la mejora del centro de salud.Es que nosotros esa mejora ya la habíamos cristalizado en una licitación, en una adjudicación y en un comienzo de obras», defendía el delegado territorial la labor de la Junta, que recordaba, eso sí, el «abandono de las obras» por parte de la empresa por una suspensión de pagos a finales del año pasado. «Y como consecuencia hemos tenido que resolver el contrato para volverlo a licitar», aclaraba sobre «los 700.000 euros que se van a licitar de forma inmediata».

Por último, pedía «disculpas y tranquilidad a los usuarios del centro de salud de Arévalo», a los que anunciaba que van a «tener un centro de salud mejor».