El Diocesanos compite sin éxito ante la Leonesa B

Júpiter Leonesa B.

Rodríguez, De Palmas, F. Villar, Bobo (Diego, 63´), David Lopez (Vallecillo, 70´), Iñigo, Adri, Gabi, Kirian Ramirez (Fer Muriel, 46´) , Tariku (Kini, 63´), Guzmán (Pere Marco, 75´).

Diocesanos.

Mario Velayos, Josito, Martiña, Ángel Encinar, Mayorga (Robles, 59´) ( (MiguelMuñoz, 81´), Ibra (Jorge, 59´), Pablo Negro (Fer, 59´), Camilo, Sergio Nogal, Falá, Nacho (Chris, 90´).

Árbitro.

Juan Bustos .

Sin tarjetas.

Goles.

1-0 (85') Vallecillo

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 17ª de Tercera RFEF disputado en el Área de Puente Castro.

Gran trabajo del Colegios Diocesanos que supo contrarrestar muy bien las virtudes de los locales pero que no fue suficiente para puntuar en León tras caer por la mínima ante el Júpiter Leonesa B, que se llevó a su cajón los tres puntos para mantener en sus manos la segunda posición.

El partido desde el minuto uno se vio condicionado por el estado del terreno de juego, paupérrimo. Esto benefició al equipo de IvánLastras, que fue mejor en los primeros 15 minutos.Los colegiales supieron leer mejor lo que necesitaba el encuentro, más físico y menos trato de balón, imposible de controlar ante el estado del césped. Pasado el primer cuarto de hora de partido el Júpiter Leonesa B empezó a adaptarse al terreno de juego y a monopolizar el balón, con ambos laterales siendo muy incisivos. Por contra el Diocesanos se vio obligado a recular y a cerrarse cerca de su área, esperando la posibilidad de lanzar un contraataque.

La Leonesa B empezó a apretar cada vez más al equipo visitante y hay que destacar una peligrosa doble llegada que empezó con un gran centro de De Palmas que se paseó por el área, pero que recogió en el lateral derecho Guzmán para ganar línea de fondo y volver a ponerla en el corazón del área donde esta vez si encontró destinatario, David, que intentó una especie de chilena o remate acrobático que se fue lamiendo el travesaño.

El Colegios Diocesanos también generaba peligro y respondió con una gran oportunidad, con un buen centro desde el lateral que recogió Sergio en la frontal del área rival, que no se lo pensó dos veces para soltar un zapatazo muy potente directo a la escuadra de la portería local, pero de forma salvadora apareció Diego Rodríguez para mantener el empate en el marcador. Poco más pasó en una primera parte donde acabaron dominando los locales, pero que no supieron como atacar la portería de Mario Velayos que no tuvo demasiado trabajo.

La segunda mitad del encuentro empezó eléctrica y siguió con la tónica vista en los últimos minutos del primer tiempo, con la Leonesa B dominando y atacando. A los cinco minutos los locales tuvieron una gran ocasión tras un gran centro desde la izquierda de De Palmas que no pudo rematar en primera instancia Gabi, pero al que sí llegó, aunque muy forzado, Tariku que sacó el remate como pudo y se le fue rozando el poste izquierdo.

El Júpiter Leonesa B seguía apretando y teniendo mucha presencia en el área del Diocesanos. Los colegiales lo estaban empezando a pasar realmente mal. Volvía a llegar con mucho peligro los locales con un tremendo latigazo de Fer Muriel desde la frontal del área que impactó en el travesaño. El Diocesanos estaba consiguiendo acumular muchísima gente en su defensa y no estaban permitiendo al Júpiter desarmar el bloque bajo de los de IvánLastras. Llegados a la mitad de la segunda parte el Diocesanos parecía estar bastante cómodo repeliendo todas las internadas de los locales. El entrenador local intentó agitar el partido desde el banquillo y acertó. En el minuto 85' Vallecillo, que llevaba 15 minutos en el terreno de juego, anotaba el 1-0 tras un buen disparo desde la frontal del área, que no fue muy potente, pero sí tenía una buena rosca y que además boto en el área pequeña y complicó mucho a Mario Velayos, que no pudo repeler el disparo.

El Diocesanos se vino arriba con el gol encajado y fue a por el empate con todo encerrando a la Leonesa B en su área. Casi lo consiguieron tan solo un par de minutos después del gol recibido tras que Falá recogiera un balón muerto en el área tras un córner y lo rematara con mucha potencia, pero la saco milagrosamente un defensor leones en la línea de gol. Poco más ocurrió en un partido donde el Diocesanos complicó y mucho al Júpiter Leonesa B.