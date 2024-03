Al Hotel 4Postes le llega el momento de ser valiente

Es el momento de la responsabilidad, de ser valientes, de controlar los nervios, de trabajar duro y mostrar toda la personalidad posible. Es lo que le toca a un Hotel 4Postes Ávila Auténtica en descenso que recibe este sábado –19,00 horas– en el CUMCarlos Sastre al Ucoga Seguros Chantada, tercer clasificado.Con cuatro victorias sobre el cuarto clasificado, el tercer puesto lo tienen 'asegurado'. A dos del Xoborg La Antigua CBTormes y tres de la CulturalDeportiva Leonesa, dos equipos que no parecen dispuestos a dejarse nada hasta el momento en el que se crucen sobre la cancha, las matemáticas dicen que aún podrían pelear con ellos pero la cabeza dice que no. Un arma de doble filo con el que se presentarán en el parqué abulense, aún demasiado pronto –cuando pase el fin de semana quedarán aún cinco jornadas por disputar– como para dejarse llevar. Un escenario que no ayuda a un Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, lo verdaderamente importante. Porque llegue quien llegue este sábado, sea quien sea el rival, a los verderones les toca ganar.

Suma cuatro derrotas consecutivas el equipo verderón. La última, «un varapalo», ante el CBTormes que ha vuelto a remarcar «las fortalezas y debilidades» de un vestuario del que Evaristo Pérez destaca la «responsabilidad» ante un momento del calendario «que sabíamos que iba a ser un tramo de competición muy difícil –se han tenido que medir de manera consecutiva a Estudiantes Lugo, Círculo Gijón, Deportiva Leonesa, CBTormes y ahora Chantada– pero todavía está todo por decidir de cara al final.Tenemos seis oportunidades, seis partidos a los que debemos ir a cara de perro, a disputarlos, sin ponerles ninguna cruz a ninguno de ellos, sabiendo de la dificultad que entraña alguno de los rivales pero sabiendo de la responsabilidad que tenemos de sacar esto adelante» valora EvaristoPérez en un momento complicado para los verderones, en puestos de descenso. «En estos últimos seis partidos el equipo se tiene que levantar para dar la cara y hacer frente a lo que nos queda de temporada».

«No nos pueden atenazar los miedos o las dudas»

Son momentos delicados en el CUMCarlos Sastre. La pasada derrota ante el CBTormes y la victoria de Traumacor Culleredo ante el Solgaleo Bosco Salesianos condujo a los verderones a pisar puestos de descenso. «El que actúa con dudas o temores está abocado al fracaso. Soy consciente de la situación en la que estamos pero también hay que serlo de la igualdad en la posiciones en las que nos encontramos. Hay que ser duros mentalmente y lo que no me puede atenazar son los miedos y las dudas por el hecho de poder perder el partido.Si hacemos un buen trabajo, sacaremos las cosas adelante».