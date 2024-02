Después de que desde el Partido Popular se denunciara la existencia «por primera vez en la historia», de una lista de espera de 34 personas en el programa de ayuda a domicilio, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila, a través de su portavoz, José Ramón Budiño, se quiso mandar «un mensaje de tranquilidad», asegurando que «ningún usuario se va a quedar sin cobertura de esta ayuda domicilio»

Budiño reconoció que este servicio «está supeditado a la situación económica del Ayuntamiento, pendiente de las ordenanzas municipales y el presupuesto», pero «ahora mismo el objeto del Consistorio es seguir prestando el servicio tal y como se mantiene, intentando que se pueda dar con las mismas características que se viene dando actualmente».

Budiño aseguró en cuanto a las personas que están en lista de espera, que desde elPartido Popular se aseguró que eran nuevos usuarios, que «me gustaría aclarar que son unos usuarios que por las connotaciones del propio servicio precisan, casi la mayoría de ellos, una ampliación de horas», matizando que «ahora mismo, con la situación económica del Consistorio, no se puede garantizar, pero no es que esos usuarios queden fuera de esa atención a domicilio. Es cierto que por las condiciones económicas ahora mismo no se puede validar ese aumento de horas que necesitan, pero esperemos que en las próximas fechas, con un nuevo presupuesto se puedan atender esas demandas».

El portavoz municipal se refirió a la opción que tienen los afectados de la denominada «prestación vinculada», lo que supondría que «ellos mismos pudiesen adelantar el coste del servicio, y luego repercutirlo a la administración competente, que en este caso es la Junta de Castilla yLeón».

Desde el equipo de gobierno se afirmó también que «se prioriza la atención en función del grado de dependencia», cuestión que había planteado al PP, al que desde Por Ávila se solicita que «no genere incertidumbre ni miedos, y que apoye las políticas municipales. Estamos viendo otros grupos como el PSOE o Vox que están abiertos a intentar llegar a acuerdos, mientras que el Partido Popular sigue con la técnica del pirómano de generar el incendio y luego pretender apagarlo o denunciar malas praxis por el Ayuntamiento. Les pido la misma altura de miras que están demostrando el resto de formaciones que conforman la oposición del Consistorio».