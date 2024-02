El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila reitera que se garantiza la atención a todos los usuarios de ayuda a domicilio, un servicio que, además, el Consistorio está obligado a cofinanciar con fondos propios.

Tras las declaraciones del PP en el Ayuntamiento de Ávila, el equipo de gobierno incide en que se atiende a todos los usuarios del servicio de ayuda a domicilio y que la lista de espera es para aquellos cuyo servicio o aumento de horas del mismo no puede ser financiado en estos momentos por el Consistorio por falta de fondos, una circunstancia que, no obstante, no significa la desatención de los usuarios, puesto que existe la posibilidad de acceder a la prestación vinculada de este servicio.

El equipo de gobierno recuerda que el servicio de ayuda a domicilio no es una competencia municipal directa y que, pese a esta circunstancia, el Ayuntamiento de Ávila cofinancia con fondos propios una buena parte del coste que supone el mismo.

Así, el año pasado, el coste del servicio de ayuda y comedor a domicilio fue de 2,5 millones de euros, de los que la aportación de la Junta de Castilla y León, administración competente en esta materia, fue de 1,8 millones de euros.

De la misma forma y pese a que la Junta de Castilla y León aprobó una adenda al Acuerdo Marco en materia de Servicios Sociales que suponía un aumento de los fondos destinados a esta materia, los fondos correspondientes a dicha adenda llegaron en el mes de diciembre, a punto de cerrar el ejercicio, lo que no permite una ejecución de los fondos en tiempo y forma.

De cara al presente ejercicio y ante la falta de ingresos a la que se enfrenta el Ayuntamiento, como consecuencia de la no aprobación de la actualización de ordenanzas propuesta en otoño, el Consistorio abulense no cuenta con recursos suficientes para prestar de forma directa el servicio de ayuda y comedor a domicilio a todos los usuarios que lo solicitan. A estos usuarios, se les ofrece la posibilidad, en cada uno de los casos, de solicitar la prestación vinculada en los términos de su correspondiente resolución de dependencia, situación en la que se encuentran usuarios o solicitantes que están, en la mayoría de los casos, únicamente, pendientes de un aumento de horas y que, por lo tanto, se encuentran atendidos por el servicio.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila reitera, en este sentido, la atención integral que se presta desde el Área de Servicios Sociales a todos los usuarios de todos los servicios, incluidos los de ayuda y comedor a domicilio, a los que en ningún momento se deja desamparados.