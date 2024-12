El Hotel 4Postes desea la primera «lejos» de verdad

El Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar quiere la primera «lejos» de casa. Bien es cierto que se estrenó la temporada con victoria en la cancha del Perfumerías Avenida Xoborg, pero más allá del límite fronterizo de Salamanca no se ha ganado. Ya han pisado Marín, Oviedo oBetanzos sin éxito ni fortuna. «Queremos ganar la primera en un viaje largo» resumía Nicolás Álvarez, segundo entrenador del Hotel 4Postes Ávila Auténtica. «Es una espinita que tenemos clavada.Sólo hemos ganado a Perfumerías hace unos meses y tenemos que ganar fuera de casa. Si no lo hacemos, ganar en casa no vale de mucho... Tenemos que ser fuertes fuera y sacarlo como sea» le ponía voz al vestuario Mario García en un bucle de victoria-derrota en el que se encuentra el equipo verderón que de 'poco' vale si se le pone más ambición a la temporada que la simple subsistencia en la zona media. Y tiene una buena oportunidad el equipo verderón para romper con esa dinámica y la falta de regularidad en un domingo –19,00– en el que se enfrentan al Estudiantes Lugo Río de Galicia, antepenúltimo con dos victorias en el casillero. Una tenía Betanzos cuando se cruzó en el camino de los verderones en lo que se presuponía también una interesante ocasión.Sirva de aviso.

A Betanzos llegaba el equipo tras la derrota ante Gijón.Ahora lo hace tras vencer (88-70) al Calvo Basket Xiria y, lo que debería ser más importante, recuperar sensaciones en la parcela defensiva. «Si se pudiera decir así, era una cuenta pendiente. Hay que anotar más que el rival pero lograr bajar el marcador de ellos, sea quien sea» valora Nico Álvarez tras dos partidos ante Gijón y Betanzos donde los rivales hicieron mella en las 'facilidades' defensivas.

Quiere el equipo acabar el año con buen sabor de boca. «Hay buena predisposición para ello».La opción de sumar tres victorias consecutivas está sobre la mesa. Ya tiene la de Xiria, ahora toca pelear ante el Estudiantes Lugo Río de Galicia, «un equipo vertical, con roles definidos» y tres jugadores destacados como son MartínFernández, Gonçalo Neves y Álex Almenta, especialmente este último.

Eugenio Zustovich, «de menosa más»

Jugó Eugenio Zustovich sus primeros minutos con el equipo el pasado fin de semana ante el Calvo Basket Xiria. Tres minutos, un triple, primeras directrices de juego...Era lo de menos.Lo importante es que el base argentino volviera a vestirse de corto y sentirse uno más de un equipo al que llegó en septiembre pero con el que no había podido debutar por culpa de una lesión. «Ya entró, tuvo buenas sensaciones. De menos a más» marca como pauta Nico Álvarez, segundo entrenador del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, ante el regreso del argentino. «A ver si le vemos un poco más en cancha».