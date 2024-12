Victoria en casa, derrota fuera

Tenía ganas el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, pero con las ganas no fue suficiente. Como tampoco lo fueron los 19 puntos de Ian Vivero –su mejor partido como verderón– o Stefanuto, la buena actuación de Jesús Santo Cabrera o los 40 rebotes –frente a los 33 de su rival– para vencer al Estudiantes Lugo Río de Galicia.No alcanzó para conseguir la primera verdaderamente lejos del CUMCarlos Sastre, la primera «en un viaje largo», de los muchos que salpican el calendario de un Hotel 4Postes Ávila Auténtica que se quedó con las ganas en Lugo, donde midió sus fuerzas con un rival que, en el momento de la verdad, fue decisivo. Ese momento en el que no se puede fallar y fallaron los verderones, que con 73-72 en el marcador tuvieron la posesión y la oportunidad de ponerse por delante pero una inoportuna pérdida de balón y una antideportiva de Vivero, obligado por las circunstancias, certificaron no sólo la derrota (75-72) sino ese bucle victoria-derrota en el que está inmerso el equipo de Antonio Déniz. Nunca antes el balance del equipo (5-5) y su posición en la tabla –séptimo– dijo tanto del recorrido en la temporada.

«Debemos ganar fuera. De poco sirve ganar los partidos de casa si no ganamos fuera» señalaba Mario García, jugador del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, antes del partido en un análisis certero desde dentro del propio vestuario, donde se veía este desplazamiento a Lugo como una oportunidad para romper con esa dinámica, ya vista otras temporadas, en la que el equipo gana en elCarlos Sastre y pierde fuera. Un paso hacia adelante y otro atrás. Un bucle del que conviene salir para aspirar a terrenos más ambiciosos en un 2025 que ya llama a las puertas.Antes habrá que ganar este sábado al Bosco Salesianos para cerrar el 2024 en positivo.