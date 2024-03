Real Ávila y Diocesanos suman motivos y razones para creer

Real Ávila y Colegios Diocesanos tienen motivos y razones suficientes para creer, para ilusionarse cada uno con lo suyo.Los primeros con un campeonato y ascenso directo a una Segunda RFEF que cada día que pasa está más cerca, especialmente después de un fin de semana en el que el triunfo (1-2) ante el Burgos Promesas llegó acompañado de lo que nadie esperaba, el tropiezo de la Deportiva Leonesa B y Atlético Tordesillas, que fallaron donde y cuando no debe hacerlo quien pretende ser aspirante a líder. Porque si la Leonesa B caía en el Área de Puente Castro por 3-4 ante el Villaralbo, el Atlético Tordesillas, al que visitarán los encarnados en apenas dos semanas, lo hacía en Las Salinas ante el Laguna, penúltimo clasificado. Cuando se trata de perseguir al líder, especialmente uno que no baja el pistón, no hay margen para el error. Y a estas alturas de temporada, mucho menos.Lo aprovecharon los encarnados, que abrieron brecha con dos de sus perseguidores, y lo hizo el Salamanca UDS, que se instala en la segunda posición –a siete puntos– para convertirse en nuevo aspirante mirando de reojo la partido del próximo domingo en el Helmántico ante la Leonesa B.

Son ocho finales las que le restan a unReal Ávila que quiere volver a llenar el Adolfo Suárez como lo ha hecho en las últimas jornadas. Lo hizo ante el Salamanca UDS, repitió ante la Leonesa B y ya trabaja el club encarnado para hacerlo ante el Palencia.Entrada gratuita para menores de 12 años, dos euros para los jóvenes de entre 12 y 18 años y cinco euros para los mayores de 18 años.

«Notar lo del otro día –por la tarde ante la Leonesa B– sería increíble.La gente tiene que venir. Lo tenemos cerca pero necesitamos ese apoyo, necesitamos a ese jugador número '12' como sea.Lo vamos a conseguir pero debemos hacerlo todos juntos».Es el llamamiento de Miguel de laFuente para que la afición sea partícipe de todo.

Aunque nunca dejó de creer el Colegios Diocesanos en que la permanencia era posible, ahora tiene más motivos si cabe tras la importante victoria lograda ante el Mirandés B con la que los colegiales pasan a tener la iniciativa en la pelea por la salvación. «Dependemos de nosotros mismos» apuntaba IvánLastras después del partido ante el Mirandés B. «Hemos ganado una vida pero debemos seguir porque queda mucho. No podemos parar aquí porque el objetivo que queremos nos va a exigir ganar más partidos».La siguiente parada será en el MarianoHaro ante el Becerril:Ya se ganó en Los Dominicos ante La Virgen del Camino.