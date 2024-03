Colegios Diocesanos.

Mario Velayos; Nacho, Josito, Fala, Garrido; Docar; Jorge Rodríguez (Jean, 78'), Ibra (Mayorga, 63'), Ángel Encinar, Fer (Pitu, 63');Miguel Muñoz (Robles, 45') (Guille Velayos, 90')

Mirandés B.

Iago; Barto (Arriola, 85'), Uzal, Arechavaleta (Resano, 72'), Hodei; Gabri (Álex, 72'), Ekhiotz, Manso (Hugo, 63'), Asier, Aaron; Raúl (Dango, 63').

Goles.

1-0 (78')Robles.

Árbitro.

Íñigo Hernández.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Fala y Mayorga y a los visitantes Arechavaleta y Uzal

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 26ª de la Tercera RFEFdisputado en el Sancti Spírtu.

En un día para ganar, el Colegios Diocesanos ganó.Era el día, aunque por delante aún queden ocho partidos que disputar. La visita del Mirandés B al SanctiSpíritu era una final entre dos equipos empatados a puntos –20– en una pelea por la permanencia en la que los burgaleses marcaban el límite de la salvación y los colegiales el del descenso. Tres puntos en juego, el 'golaverage' particular –allí ambos empataron a cero– y el empujó anímico para el que lograra llevarse el premio. Y todo ello se lo quedó el Diocesanos en una tarde en la que César Robles, con su primer gol esta temporada, culminó el trabajo de los suyos, eficientes ante un Mirandés B en caída libre desde hace tiempo y que se marchó del Sancti Spíritu con la sensación de que hasta aquí ha llegado.

Venía el Diocesanos de ganar ante La Virgen del Camino y aunque no tuvo al protagonista de Los Dominicos –Pablo Negro fue baja por lesión– se sabía la lección. No tardaron los colegiales en demostrar que necesitaban que pasaran cosas en el partido. Primeros cinco minutos de partido y primera ocasión para Jorge Rodríguez, que se entretuvo ante la ocasión de remate cuando un centro de Miguel Muñoz al área, tenso y duro, no lo atajó Iago.Quedó suelto el esférico en el interior del área donde Jorge Rodríguez lo rebañó. Pudo y debió disparar de primeras entre la maraña de piernas y la figura del portero, de rostro descompuesto tras lo que había ocasionado.Pero en las dudas del extremo colegial por encontrar el espacio y el momento adecuado la oportunidad se diluyó en la nada.

Trataba de imponer el ritmo de partido el Diocesanos, vertical en cada salida de balón, pero no se escondía el Mirandés B, que se presentó a balón parado y buscó en una larga cabalgada de Raúl por banda su primer remate. El '7' se marchó junto a la cal de Nacho y Josito para un pase al borde del área pequeña, donde Aarón, que había burlado la marca de Fala, tuvo la oportunidad de un claro remate. El pase le pedía un remate de zurda, pero la quiso golpear con el exterior de la diestra. Sencillo para Mario Velayos.

Estaba enchufado el equipo de Lastras, que miraba con insistencia al campo contrario. Atrás barría Docar, en el centro se movía Encinar y arriba era Miguel Muñoz, delantero sin fortuna en el gol, el que se desfondó para todos. Lo intentaron Fer con un disparo y de coronilla quiso sorprender Nacho. De espaldas a portería encontró en el resquicio final de la cabeza la única fórmula de rematar un balón servido por Garri. Aunque ortodoxo, a punto estuvo de sorprender a Iago. Avanzaba el partido y las sensaciones, como el juego y las ocasiones, estaban del lado del Colegios Diocesanos, pero el 0-0 no era suficiente en un partido que había que ganar.

Se acercaba el descanso y con los últimos minutos de la primera parte volvió a recordar el Mirandés B que estaba allí. Quiso entrar en juego Ekhiotz con un par de pases desde la medular pero fue Asier en una volea en el área el que pudo sorprender a los locales. Estuvo atento MarioVelayos, que antes del descanso –minuto 41– salvó al equipo cuando Raúl, en una pérdida del Diocesanos en salida de balón, la pegaba con dureza desde la frontal. Voló Mario Velayos a media altura para, a una mano, solventar el problema.

Tras el regreso de vestuarios volvieron a apretar el acelerador los amarillos, ahora con Robles en punta y Miguel Muñoz en el banquillo. La salida del '9' le puso una marcha más al partido. En entendió con Fer –minuto 55– para generar una nueva oportunidad en la que el disparo se escapó cerca del palo. Como cerca del larguero se marchaba el remate de Asier en un nuevo córner del Mirandés B, que sabía de lo que sufren los chicos del Sancti Spíritu ante cada lanzamiento desde la esquina.

Recordaba la segunda mitad a la primera. Llevaba la iniciativa el Diocesanos en el juego y las ocasiones. Porque seguía sumando oportunidades para abrir el marcador el equipo de IvánLastras. Activó al equipo Robles, que se inventó un caño –minuto 61– en banda para deshacerse de Hodei y percutir por el lateral del área. Ante la salida de Iago, disparo cruzado hacia el segundo palo. El balón, que tocó a un rival, se paseó por delante de la portería de lado a lado. Y del córner tendría Jorge Rodríguez una nueva oportunidad. Lanzamiento al segundo palo, donde nadie llegó al remarte. Sin remate de primeras, la jugada continuó en el área a los pies del extremo, que la pegó de rosca, el esférico golpeó en un defensa y se envenenó para terminar por estrellarse en el palo.

Se llevaba las manos a la cabeza el Diocesanos y se despertó el Mirandés B, al que las oportunidades colegiales y los cambios zarandearon el ánimo. Se acercaron los chicos deJosé Manuel Trejo al área de Mario Velayos, aunque siempre con el freno de mano echado, como si el empate les valiera.Porque les valía.

Con el partido moviéndose de un lado al otro llegaría el tanto del Diocesanos. La tuvieron en un doble remate Encinar y Nacho dentro del área pero la ocasión acabó en un córner. Era el inicio del gol.Se perfiló Pitu en la esquina izquierda y sirvió el centro al primer palo, donde Robles retorció el cuello para ponerla al segundo palo. Se quedó quieto Iago mientras el cuero se colaba en el fondo de la red para convertirse en el 1-0. Lo festejaron los colegiales –minuto 78– ante la importancia y significado del tanto, el primero esta temporada del '9' colegial. Pudo sentenciarEncinar poco después en un nuevo remate de cabeza a saque de esquina, pero el esférico se marchó fuera por un palmo. Supo Hodei molestarle lo suficiente cuando quiso perfilarse.

Con el marcador a favor alcanzó el partido el descuento. Fueron minutos de agobio para los colegiales, que lo veían al mismo tiempo tan cerca y tan lejos mientras los rojillos buscaban a la desesperada un empate que les dejara, al menos, como estaban, fuera del descenso y por encima de los colegiales, pero sus intentos fracasaron ante un Diocesanos que esta vez sí supo aprovechar la oportunidad que tenía. Porque aunque la salvación obligará a sumar algo más, para pensar en quedarse había que ganar este partido.