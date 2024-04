Siete partidos, 21 puntos por disputar. Cuenta atrás para todos.Para el Real Ávila, que descuenta jornada a jornada lo que le resta para lograr el ansiado objetivo del ascenso. Para sus perseguidores, que deshojan la margarita y estiran el chicle todo lo posible de sus opciones de despojar a los encarnados del sueño del título. Ahora ya cuenta todo, lo que pasa en el césped y lo que pasa fuera, otro escenario importante. Es el otro fútbol, el de las emociones y los mensajes calculados desde el que trata de escalar desde abajo y generar el vértigo, la duda y el miedo al fallo al que está arriba. Y arriba está el Real Ávila, líder, con cinco puntos de ventaja. Bien es cierto que muchos dirán que fueron 12 cuando comenzaba el mes de febrero y se ganó 'in extremis' al Bembibre, pero no viene mal recordarlo y ponerlos en valor más que nunca. No es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío cuando se mira la clasificación y se observan los puntos.Porque en estos momentos la realidad es la que es, que el vaso está «mucho más lleno» que el de otros.

Desde esa realidad «debemos tener tranquilidad» reclama Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila. «Que no nos pese esta situación.Hemos hecho las cosas muy bien hasta ahora para llegar a este momento de la temporada así» reivindica. «Tenemos cinco puntos más.Los que deben estar nerviosos son otros» señala en un momento en el que se multiplican, especialmente desde Salamanca, aquellos mensajes en los que los charros, y atendiendo a la dinámica de los últimos partidos, ya se ven como campeones ganándolo todo ante un derrumbe encarnado. «Juegan sus bazas» entiende y respeta el técnico encarnado, 'ajeno' a lo que se está diciendo, especialmente en redes sociales. «La sensación de ruido mediático es la baza que tienen. Están atrás y las cosas les están saliendo. Quizás están en la dinámica que antes teníamos nosotros, en la que haciendo menos lográbamos los puntos. Sabemos dónde estamos, la plantilla que tenemos y la confianza en sacar esto adelante. Si alguien tiene que remar para no ahogarse no somos nosotros.Nosotros tenemos que remar para ganar y ser campeones. La cosa cambia».

Segundo autobús. Primer autobús, completo. «Vamos a por un segundo». ElReal Ávila contará este domingo con el respaldo de sus aficionados en Las Salinas. Ha funcionado la iniciativa del club de poner en marcha un autobús gratuito para el desplazamiento a Tordesillas. El miércoles se completaban las plazas disponibles y ante ello desde el Adolfo Suárez se anunciaba a través de las redes sociales que se ponía en marcha un segundo autobús.

Aquellos que estén interesados en desplazarse pueden apuntarse hasta este viernes en la sede del club –Paseo Santo Tomás– en horario de 10,30 a 14,00 y de 18,00 a 20,00 horas o en el estadio Adolfo Suárez entre las 17,30 y las 19,30 horas. El precio de las entradas del partido es de 10 euros para mayores de 16 años, 5 euros para menores de 16 años y gratis para menores de seis años.

Un respaldo que ya agradece el equipo. «Es un lujo» marca por adelantado Miguel de la Fuente. «Es un lujo en estas categorías disponer de aficionados que viajan», que no sólo apoyarán cuando las cosas vayan bien sobre el campo sino poder «percibir ese impulso de más cuando las cosas vayan mal».Una motivación extra para De la Fuente «cuando haya que hacer ese esfuerzo de más para sacarlo adelante».