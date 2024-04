Las Salinas juzgan al Real Ávila

Sólo puede quedar uno. A siete jornadas para el final de temporada es lo que tiene verse las caras entre el líder y el tercer clasificado «en uno de los mejores, si no el mejor partido que se puede disfrutar en la categoría actualmente». Invitan los contendientes. Como líder un Real Ávila con ánimo de catapultarse «hacia arriba» en un momento en el que muchos auguran por adelantado su caída en picados después de sus últimos resultados. Como tercer clasificado un Atlético Tordesillas capaz de adaptarse a todos los contextos de partido gracias a su carácter competitivo pero al que el choque le alcanza en un momento de ciertas 'dudas'. Porque a los chicos de Las Salinas le ha adelantado el Salamanca UDS por la derecha después de dos patinazos –Laguna y Atlético Bembibre– inesperados cuando todos miraban desde hacía tiempo a este partido como el 'definitivo'. Aunque sean terceros, será un partido clave. Se la juegan los de Miguel de la Fuente –pase lo que pase seguirán siendo líderes– si no quieren acrecentar las teorías de aquellos que ya vislumbran el derrumbe de los del Adolfo Suárez mientras enfrían el champán en las neveras del Helmántico. Se la juegan los de Jorge Calvo, a los que una derrota les sacaría definitivamente de la pelea por el liderato. Y por si fuera poco, todo lo vivido en el partido de la primera vuelta.No está nada mal como antecedentes para el partido de este domingo, a las 17,00 horas, enLas Salinas en el regreso de Miguel de la Fuente a la que fue su casa –como la de Álvaro y Campos– durante los últimos años y que le catapultó como uno de los mejores entrenadores de Tercera y situó a los vallisoletanos como un equipo a tener en cuenta para la pelea, directa o indirecta, por el ascenso

Son tres puntos claves. «Vamos a hacer todo lo posible para que sea el partido que nos lance hacia arriba en un campo donde las victorias valen más de tres puntos». Y en Las Salinas «no vale salir a contemporizar. En cualquier momento se puede decidir el partido.Vamos a salir a por ello desde el primer minuto, sabiendo que para nosotros ganar no es tocarlo pero sí ver el objetivo muy cerca.Es una oportunidad que no queremos dejar pasar.Sabemos de nuestras armas y sabemos cómo y cuándo somos fuertes. Se verá unReal Ávila muy vertical. No queremos dejar pasar la oportunidad de, ante uno de los equipos de la parte alta, poder no sólo competirle bien sino ganar».

Intensidad, mentalidad, ilusión... Todo aporta pero «al fútbol se gana jugando al fútbol y para ello debemos tomar buenas decisiones, poner el esfuerzo al servicio del equipo y empezar los partidos mejor de lo que los estamos empezando».Un duelo para el que pierde a Alpha por sanción y recupera a Fer Díaz y Paco Benítez.