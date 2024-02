«¿La kedada deportiva estaba arruinando Ávila? No me lo creo»

Un grupo de padres y niños usuarios de la parte deportiva del programa 'Kedada' organizaron una protesta en la plaza del Mercado Chico porque no quieren la desaparición de este programa. Y lo hicieron con las mejores armas, con balones para jugar.

En representación de las familias, Tania García explicó que no están de acuerdo con cerrar una actividad en la que «los niños podían practicar deporte controlado sin ningún tipo de peligro y gratuitamente» y la pregunta que lanza es clara: «¿No había otro sitio donde quitar? ¿La Kedada estaba arruinando Ávila. No me lo creo» y asegura que la crisis la tienen todos los ciudadanos y si por eso hay que dejar de pagar impuestos.

Esto viene porque en la reunión con el alcalde les explicó que había déficit y que los presupuestos no se firman y al estar bloqueados por los otros grupos han tenido que quitar cosas. «Han decidido que se quita todo lo social. Aquí hay problemas internos, que no se ponen de acuerdo entre ellos y ese problema no es nuestro y mucho menos de nuestros hijos que son el futuro». Por eso para ella la situación se debe a todos y a que no son capaces de ponerse de acuerdo. «Si verdaderamente les importamos tienen que ponerse de acuerdo» porque «la política no está para dar problemas está para quitarlos».

Junto a la concentración se pudo ver a representantes de PSOE y Vox, que se acercaron a hablar con los afectados.