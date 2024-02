Los afectados por la Kedada ven «buenas intenciones»

Tras la decisión de eliminar la parte deportiva del programa Kedada y el revuelo creado por las familias cuyos hijos participaban de las actividades, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, mantuvo una reunión con los afectados, a quienes llamó para explicarles qué estaba sucediendo.

Sánchez Cabrera consideró las reuniones como «positivas, porque siempre que se escuche a los ciudadanos y ellos tengan una interlocución directa con el Ayuntamiento, hay que considerarlo así». «Lo que hicimos», asegura el alcalde, «fue, en primer lugar, escuchar sus posiciones y luego les explicamos la situación, de cómo el Ayuntamiento estaba bloqueado por la postura de la oposición, que tiene 14 votos frente a los 11 del equipo de gobierno». Los interlocutores le recordaron a Sánchez Cabrera que desde Por Ávila se apoyaba esa recogida de firmas, a lo que el alcalde les contestó que «efectivamente, porque nosotros somos los primeros que queremos que este programa continúe, pero no podemos seguir pagándolo dadas las circunstancias económicas que estamos viviendo en estos momentos, con la oposición negando la posibilidad de que se recaude más dinero».

El alcalde se mostró satisfecho por el contenido de la reunión y por el hecho de que ambas partes hayan podido tener contacto directo y conocer de primera mano sus explicaciones y requerimientos.

Sánchez Cabrera confirmó también que desde el equipo de gobierno municipal se trabaja para poder encontrar una solución a esta suspensión de las actividades deportivas de la Kedada, y comentó que «estamos trabajando para poder complementar con medios propios del Ayuntamiento esta línea de actuación de la Kedada. Si hay opciones de que se pueda prestar desde el Ayuntamiento, lo haremos».

Por último, y en cuanto a la reducción de la subvención por parte del Gobierno a este programa, que el curso pasado fue de 130.343 euros, por los 216.911 del anterior, el alcalde informó que «se debe a que desde el Ministerio de Sanidad, dentro del Plan Nacional sobre Drogas, se ha reducido la partida presupuestaria, por eso hemos recibido menos dinero. Nuestra petición para este curso rondó los 220.000 euros para una programación muy extensa y completa, pero nos ha llegado menos porque desde el Ministerio se destina menos dinero para este tipo de subvenciones».

las familias. Desde las familias se confirma que el alcalde les explicó «la imposibilidad» de poder mantener el contrato debido «a la situación económica» por lo que estaban «buscando alternativas con lo que se tiene para intentar que haya continuidad de la parte deportiva».

Ellos perciben que hay «buena intención de que siga» pero otra cosa es que se consiga. Pero lo que no quieren en ningún caso es que «los problemas políticos los paguen los niños». «Por lo menos nos llamó y él mismo nos dio explicaciones y nos habló de esta intención», aunque falta por ver cómo se materializa.

«Parece ser que no se renovarán contratos más allá de las necesidades básicas porque no hay dinero suficiente», insiste sobre las explicaciones recibidas, por lo que falta por ver qué ideas tienen porque se habló de que había una parte de talleres y cultural que no había que renovar y están viendo como organizar «algo similar». Existe la opción de que sea con medios propios pero también se habló «incluso de que estaban en conversiones con el 88 Torreones y que se podría estudiar pagando algo los usuarios».

«Queremos que el programa continúe y creemos que es fundamental que los chavales tengan algo por lo que esperamos una solución entre todos», dicen.