Suspenden los 'Toques de la Pasión' tras la pérdida de ayuda

Cada año la antesala de la Semana Santa llegaba a Ávila con el certamen 'Toques de la Pasión' que organizaba la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo a la Columna 'El Amarrado', siempre el domingo antes del de Ramos con música de Semana Santa a través de diferentes agrupaciones. Pero este año la música no saldrá a la calle porque el certamen no se podrá celebrar. El motivo lo explica el director de la banda, Tomás García, y es que el Ayuntamiento redujo su aportación de 4.000 a 1.000 euros, lo que imposibilita la celebración. Señala el director que «se ha suspendido porque el Ayuntamiento ha bajado el presupuesto. Es una pena», explica, porque con ese dinero no se puede lleva a cabo y se iba a llegar a la edición número 24, teniendo en cuenta que hubo alguna suspensión durante la pandemia del coronavirus.

Rememora que siempre se contó con un presupuesto de 10.000 euros para la celebración pero ya en la época de crisis se decidió reducir un 60 por ciento y se quedaron con los 4.000 euros. Pero ellos lucharon porque no se perdiera y se siguió haciendo. Ya el pasado año hubo problemas y en este se encontraban con que no les decían nada y «esta semana nos dice el Ayuntamiento que solo 1.000 euros y lo hemos tenido que quitar». El motivo es claro, con ese dinero no se puede traer al resto de grupos para que toquen. «No podemos hacer nada pero queremos que la gente sepa los motivos de por qué no lo habrá», insiste.

Sobre lo sucedido, también cuando se está hablando de la posibilidad de que no se celebre la Feria de Abril, desde el Ayuntamiento se explica que su «situación económica, al no poder disponer de ingresos suficientes, lleva a tomar medidas que afectan a todas las actividades y servicios, tal como se ha venido anunciando desde hace meses. Esta situación se extiende a todas las áreas municipales y todas las actividades, donde es necesario disminuir o suspender, en función de las circunstancias, las aportaciones». Es el caso de 'El Amarrado', señalan que «se ha ofrecido mantener las actividades que sea posible con un presupuesto ajustado. Lo mismo ocurre con todas las actividades».

Explica Tomás García que el hecho de que se avise tan tarde ya había provocado problemas a la hora de contar con las asociaciones musicales que pudieran venir pero ahora además se encuentran con la «sorpresa» de la reducción de la aportación municipal.

Esto supone un varapalo, cree, no solo para ellos sino para toda la gente que disfrutaba de esta música y este certamen «que es preludio de la Semana Santa. Es una pena que por 3.000 euros no se pueda hacer cuando es un dinero que, a mi modo de ver, no hace nada al Ayuntamiento». Considera además que es una «pena que Ávila no apueste por la tradición» y en especial por una cita que tiene «tanta repercusión y sirve para promocionar la Semana Santa y su música. Y también la ciudad».

«No es que estemos hablando de un presupuesto de 90.000 euros, es que con esos 4.000 nos preguntamos si lo que quieren es quitárselo de en medio», señala, sobre todo porque no han recibido ningún tipo de explicaciones, solo una llamada de las personas de Cultura con las que contactaban otros años dando la noticia, sin que ni siquiera el concejal del área haya hablado con ellos.

«Ya otros años tardaban en aprobarlo, en decirnos algo, pero lo de este año... de verdad me hace pensar si en verdad es un tema económico. Es que 1.000 euros es como para reírse del personal», comenta.

En contraposición a lo que está sucediendo habla de un evento que habrá el próximo 17 de febrero en el teatro Carrión de Valladolid con el que las Cortes de Castilla yLeón va a promocionar la cultura musical y la Semana Santa de Castilla y León. «Es un concierto para conseguir fondos para Cáritas con las cinco mejores bandas de Castilla y León y nos llamaron para fijar la fecha y participar», explica. Y del interés que despierta comenta «que salieron a la venta 930 butacas y a las cuatro horas se habían vendido 700».

En el caso del certamen abulense, insiste en que había mucha gente que venía a Ávila con una tradición de casi 25 años, lo que hace que esté «entre los certámenes más importantes de la Pasión fuera de Andalucía y de los más importante a nivel nacional. Y se ha quitado «de un plumazo» a pesar de que «nosotros no pedíamos subida, solo seguir con el presupuesto de la crisis. El que pierde es el ciudadano».

Sobre otras posibilidades, explica que tampoco desde la Junta de Semana Santa han contactado con ellos aunque «al final sea promoción» de la Semana Santa.