Ávilacine, en peligro de desaparecer

Si ya se ha confirmado la desaparición de los 'Toques de la Pasión', hay otra cita que también corre peligro, Ávilacine, el Festival de Cortometrajes Ciudad de Ávila, un referente nacional. Según explican desde la organización, este festival se creó hace 13 años y en este tiempo se han podido ver los mejores cortometrajes que se han hecho en el panorama nacional en una cita que ha pasado de tres días, cuatro premios y 150 cortometrajes a concurso a un festival de siete días, con nueve premios y una media de 1.300 cortometrajes a concurso. Y todo esto se está haciendo con el mismo presupuesto de hace 13 años, incluso menos, porque hace cinco años la Junta de Castilla y León retiró su subvención.

Tras años de crecimiento, el festival está en peligro de desaparecer porque el Ayuntamiento de Ávila también ha retirado la aportación que da al certamen. Una ayuda de algo más de 9.000 euros que se utilizaban para pagar los premios y el alquiler del palacio de congresos Lienzo Norte puesto que el resto de los gastos se sufragaban con patrocinadores privados. Sus aportaciones servían para pagar al personal seleccionador, presentadores, técnicos de sonido, programas, carteles, publicidad, web, catering o los hoteles.

Pero «lógicamente, sin la aportación del Ayuntamiento el festival está condenado a desaparecer porque sin premios no hay cortometrajes y, sin sede, no hay proyecciones ni público».

Lo que dicen desde Ávilacine es que el concejal de Cultura ya les dijo que no contaran con la aportación, lo que les sitúa en esta complicada situación en la que, reconociendo que son conscientes de que no hay dinero en el Ayuntamiento, también creen que es «una actividad que sale muy barata, apenas llega a los 10.000 euros por 6 ó 7 días, con una programación de lujo, con entrada gratuita para todo el público, y que ahora mismo cuenta con un importante reconocimiento a nivel nacional». Esta situación hace pensar qué sucederá ahora. De momento Ávilacine ya había puesto en marcha sus bases el mes pasado y hay más de 600 cortometrajes inscritos «con la esperanza de que la situación se pueda solucionar de alguna forma en estos meses que quedan hasta su comienzo». De no ser así, se pondrá en marcha un plan de emergencia para salvar el festival «por todos los medios, haciendo todos un gran esfuerzo». Se llega al punto de que el personal está dispuesto este año a trabajar altruistamente y se plantearán menos días de festival, sin Ávilacine de honor, disminuyendo premios y ya no será posible que el acceso a la sala sea gratuito.

Pero cuando se habla de esta posibilidad se deja claro que sería una opción para pasar este año, para «salir del paso», pero siendo conscientes de que «esta situación no es sostenible en un futuro sin la ayuda del Ayuntamiento de Ávila». En este sentido, señalan que no conciben un festival que lleva el nombre de ciudad de Ávila no tenga la implicación del Ayuntamiento, en una actividad cultural de calidad y con una propuesta que se creó para Ávila.

Respecto a lo que sucedió con la Junta en su día, explican que hace cinco años se quedaron sin subvención y les explicaron que tenían que hacer la petición todos los años, «con todo el papeleo». Pero desde entonces todos los años se les ha denegado aunque «están subvencionando cosas más pequeñas». Eso supuso perder 2.500 años.